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Жителей дома эвакуировали при пожаре в Таразе

Опубликовано:

Огнеборцы
Огнеборцы тушат пожар. Иллюстративное фото: пресс-служба МЧС РК

Десять жителей многоквартирного жилого дома в городе Тараз в Жамбылской области эвакуировали при пожаре, среди них есть и дети. Пострадавших нет, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

"В городе Тараз в квартире на четвертом этаже четырехэтажного жилого дома произошло загорание на площади 2 квадратных метра. Прибывшие пожарные по лестничному маршу эвакуировали 10 жителей, из них 2 детей. Огнеборцы ликвидировали пожар", - говорится в сообщении.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

МЧС призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности и не доводить ситуацию до пожара.

Накануне в одной из новостроек Астаны в районе Нура горели строительные материалы и утеплитель. Дым от горения очевидцы опубликовали в Сети.

Также ранее в МЧС сообщили сразу о нескольких пожарах, которые произошли сегодня, 20 октября. Так, в Балхаше эвакуировали 8 жителей многоэтажки, так как в пристроенном к дому кафе загорелось масло во фритюрнице.

Накануне также сообщалось, что в Алмалинском районе Алматы загорелось одноэтажное кафе по улице Макатаева. Спасатели вытащили 3 кислородных баллона.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

  • адрес пожара или возгорания;
  • объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
  • предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
  • при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
  • свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2176553-zhiteley-doma-evakuirovali-pri-pozhare-v-taraze/

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