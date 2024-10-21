Жителей дома эвакуировали при пожаре в Таразе

Десять жителей многоквартирного жилого дома в городе Тараз в Жамбылской области эвакуировали при пожаре, среди них есть и дети. Пострадавших нет, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

"В городе Тараз в квартире на четвертом этаже четырехэтажного жилого дома произошло загорание на площади 2 квадратных метра. Прибывшие пожарные по лестничному маршу эвакуировали 10 жителей, из них 2 детей. Огнеборцы ликвидировали пожар", - говорится в сообщении.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

МЧС призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности и не доводить ситуацию до пожара.

Накануне в одной из новостроек Астаны в районе Нура горели строительные материалы и утеплитель. Дым от горения очевидцы опубликовали в Сети.

Также ранее в МЧС сообщили сразу о нескольких пожарах, которые произошли сегодня, 20 октября. Так, в Балхаше эвакуировали 8 жителей многоэтажки, так как в пристроенном к дому кафе загорелось масло во фритюрнице.

Накануне также сообщалось, что в Алмалинском районе Алматы загорелось одноэтажное кафе по улице Макатаева. Спасатели вытащили 3 кислородных баллона.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.