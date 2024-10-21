Жителей дома эвакуировали при пожаре в Таразе
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Десять жителей многоквартирного жилого дома в городе Тараз в Жамбылской области эвакуировали при пожаре, среди них есть и дети. Пострадавших нет, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
"В городе Тараз в квартире на четвертом этаже четырехэтажного жилого дома произошло загорание на площади 2 квадратных метра. Прибывшие пожарные по лестничному маршу эвакуировали 10 жителей, из них 2 детей. Огнеборцы ликвидировали пожар", - говорится в сообщении.
Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
МЧС призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности и не доводить ситуацию до пожара.
Накануне в одной из новостроек Астаны в районе Нура горели строительные материалы и утеплитель. Дым от горения очевидцы опубликовали в Сети.
Также ранее в МЧС сообщили сразу о нескольких пожарах, которые произошли сегодня, 20 октября. Так, в Балхаше эвакуировали 8 жителей многоэтажки, так как в пристроенном к дому кафе загорелось масло во фритюрнице.
Накануне также сообщалось, что в Алмалинском районе Алматы загорелось одноэтажное кафе по улице Макатаева. Спасатели вытащили 3 кислородных баллона.
Правила поведения при пожаре
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.
Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2176553-zhiteley-doma-evakuirovali-pri-pozhare-v-taraze/