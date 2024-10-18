Резервуар с газом загорелся на АЗС в Павлодаре (видео)
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В Павлодаре спасатели МЧС предотвратили взрыв на автозаправочной станции, где загорелся подземный резервуар с газом, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.
Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, в восточной промышленной зоне города на территории АЗС произошло загорание подземного газгольдера емкостью 3 куб. м.
В последующем загорелась стоящая рядом с заправкой автомойка. Также пожарным пришлось охлаждать стоящий поблизости газовоз.
Пожар ликвидировали на площади 41,5 кв.м.
"Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", - отметили в МЧС.
Сегодня стало известно, что пожар произошел на первом этаже многоэтажного жилого дома в Алматы. В здании была проведена эвакуация, несколько человек пришлось выводить по лестнице с помощью спасательных колпаков.
Ранее в Актюбинской области взрыв предотвратили в одном из частых жилых домов. Пожарные едва успели вынести газовые баллоны и канистру с ГСМ из охваченного огнем строения.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2176056-rezervuar-s-gazom-zagorelsya-na-azs-v-pavlodare-video/