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Резервуар с газом загорелся на АЗС в Павлодаре (видео)

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Тушение подземного газгольдера
Тушение пожара. Кадр из видео: t.me/qr_tjm

В Павлодаре спасатели МЧС предотвратили взрыв на автозаправочной станции, где загорелся подземный резервуар с газом, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, в восточной промышленной зоне города на территории АЗС произошло загорание подземного газгольдера емкостью 3 куб. м.

В последующем загорелась стоящая рядом с заправкой автомойка. Также пожарным пришлось охлаждать стоящий поблизости газовоз.

Пожар ликвидировали на площади 41,5 кв.м.

"Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", - отметили в МЧС.

Сегодня стало известно, что пожар произошел на первом этаже многоэтажного жилого дома в Алматы. В здании была проведена эвакуация, несколько человек пришлось выводить по лестнице с помощью спасательных колпаков.

Ранее в Актюбинской области взрыв предотвратили в одном из частых жилых домов. Пожарные едва успели вынести газовые баллоны и канистру с ГСМ из охваченного огнем строения.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2176056-rezervuar-s-gazom-zagorelsya-na-azs-v-pavlodare-video/

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