Резервуар с газом загорелся на АЗС в Павлодаре (видео)

В Павлодаре спасатели МЧС предотвратили взрыв на автозаправочной станции, где загорелся подземный резервуар с газом, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, в восточной промышленной зоне города на территории АЗС произошло загорание подземного газгольдера емкостью 3 куб. м.

В последующем загорелась стоящая рядом с заправкой автомойка. Также пожарным пришлось охлаждать стоящий поблизости газовоз.

Пожар ликвидировали на площади 41,5 кв.м.

"Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", - отметили в МЧС.

Сегодня стало известно, что пожар произошел на первом этаже многоэтажного жилого дома в Алматы. В здании была проведена эвакуация, несколько человек пришлось выводить по лестнице с помощью спасательных колпаков.

Ранее в Актюбинской области взрыв предотвратили в одном из частых жилых домов. Пожарные едва успели вынести газовые баллоны и канистру с ГСМ из охваченного огнем строения.