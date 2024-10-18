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Несколько человек спасли из горящей многоэтажки в Алматы (видео)

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Пожарные выводят женщину из дома
Пожар. Кадр из видео: МЧС РК

Пожар произошел на первом этаже многоэтажного дома в Алматы - была проведена эвакуация, несколько человек пришлось выводить с помощью спасательных колпаков, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Инцидент произошел в одном из многоэтажных домов Алмалинского района. Огонь загорелся в квартире на первом этаже здания.

"Сотрудники ДЧС по лестничному маршу эвакуировали пять человек. Пожилую жительницу и двух детей спасли при помощи спасательных колпаков", - говорится в сообщении МЧС.

Также пожарные ликвидировали возгорание на площади 8 кв.м, не дав ему распространиться дальше. Пострадавших нет, уточнили в ведомстве.

Отметим, ранее в МЧС огласили порядок действий в случае возникновения пожара в доме:

  • Перекройте кран подачи газа, отключите электрическую энергию;
  • В начальной стадии развития пожара попытайтесь потушить его, используя все имеющиеся средства пожаротушения (огне­тушители, покрывала, песок, воду и др.);
  • Закройте все двери в вашем доме, чтобы избежать притока воздуха и распространения огня;
  • Покиньте дом, уходите по наиболее безопасному в данной ситуации пути;
  • Если дым уже проник в ваш дом, держитесь ближе к полу: там всегда есть свежий воздух.
  • Закройте рот и нос влажным платком или полотенцем;
  • Не возвращайтесь в дом без разрешения пожарных.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните на номер 112!

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2175714-neskolko-chelovek-spasli-iz-goryashchey-mnogoetazhki-v-almaty-video/

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