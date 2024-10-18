Несколько человек спасли из горящей многоэтажки в Алматы (видео)

Пожар произошел на первом этаже многоэтажного дома в Алматы - была проведена эвакуация, несколько человек пришлось выводить с помощью спасательных колпаков, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Инцидент произошел в одном из многоэтажных домов Алмалинского района. Огонь загорелся в квартире на первом этаже здания.

"Сотрудники ДЧС по лестничному маршу эвакуировали пять человек. Пожилую жительницу и двух детей спасли при помощи спасательных колпаков", - говорится в сообщении МЧС.

Также пожарные ликвидировали возгорание на площади 8 кв.м, не дав ему распространиться дальше. Пострадавших нет, уточнили в ведомстве.

Отметим, ранее в МЧС огласили порядок действий в случае возникновения пожара в доме:

Перекройте кран подачи газа, отключите электрическую энергию;

В начальной стадии развития пожара попытайтесь потушить его, используя все имеющиеся средства пожаротушения (огне­тушители, покрывала, песок, воду и др.);

Закройте все двери в вашем доме, чтобы избежать притока воздуха и распространения огня;

Покиньте дом, уходите по наиболее безопасному в данной ситуации пути;

Если дым уже проник в ваш дом, держитесь ближе к полу: там всегда есть свежий воздух.

Закройте рот и нос влажным платком или полотенцем;

Не возвращайтесь в дом без разрешения пожарных.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните на номер 112!