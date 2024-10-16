Людей пришлось эвакуировать из-за горящего мусора в общежитии в Астане
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Минувшей ночью в Астане по улице Кутпанова, в пятиэтажном общежитии случился пожар - загорелся мусор, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС.
В коридоре первого этажа произошло загорание мусора от чего подъезд заполнился дымом.
По данным МЧС, спасатели эвакуировали четверых человек, в том числе двух детей.
Правила поведения при пожаре
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.
Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2174742-lyudey-prishlos-evakuirovat-iz-za-goryashchego-musora-v-obshchezhitii-v-astane/
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