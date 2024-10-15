Пожар в общежитии Астаны: что известно о состоянии пострадавших

Сегодня ранним утром в одном из общежитий столицы произошел пожар. Пострадали пять человек. В Управлении здравоохранения Астаны корреспонденту NUR.KZ рассказали об их состоянии.

"15 октября вследствие пожара службой скорой медицинской помощи в Многопрофильную городскую больницу №1 были доставлены 5 человек с отравлением угарным газом.

Четверо пострадавших были госпитализированы, их состояние стабильное, средней степени тяжести. Еще один направлен на амбулаторное наблюдение. Детей среди пострадавших нет", - гласит ответ.

Ранее в МЧС сообщили, что тушение сегодняшнего пожара в районе Байконур осложнялось тем, что на месте происшествия проезды были заставлены автомобилями. Причина происшествия устанавливается.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112. Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.