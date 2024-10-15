Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Lexus загорелся посреди дороги в Алматы

Опубликовано:

Lexus загорелся в Алматы
Lexus загорелся в Алматы. Фото: ДЧС Алматы

В Сети появились видео очевидцев, заснявших ЧП на дороге в Алматы - загоревшийся автомобиль. Ситуацию прокомментировали в ДЧС, передает NUR.KZ.

Видео, снятые из проезжающих мимо машин, появились в Telegram-канале Kris_p_almaty. На кадрах виден огонь, охвативший моторный отсек стоящего на дороге автомобиля. В другом видео - пожарный расчет на месте происшествия.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в ДЧС Алматы. Нам рассказали, что 15 октября в 11:11 пожарный расчет Ауэзовского района выехал на сообщения, поступающие от проезжающих мимо очевидцев, о загоревшейся машине по ул. Саина на перекрестке с ул. Улугбека.

"По пути следования препятствие создавал автодорожный затор по ул. Саина. По прибытии установлено горение моторного отсека автомашины марки Lexus GS 300 на площади 2 м². Пожар ликвидирован в 11:27, за 9 минут. Пострадавших нет", - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы.

Ранее в Астане огнеборцы спасли от уничтожения огнем автомобиль. До прибытия пожарных произошел хлопок газовоздушной смеси ГБО в двигательном отсеке, с последующим горением электропроводов. Спасатели ликвидировали горение за 11 минут с момента вызова. Обошлось без жертв и пострадавших.

В городе Тобыл в Костанайской области загорелся грузовой автомобиль - его потушили пожарные. Возгорание случилось на территории частного подворья.

Также в сентябре в паркинге одного из жилых домов в Алматы произошел пожар - сгорели два автомобиля. ЧП обошлось без пострадавших.

МЧС напоминает, что во избежание возгорания автомобиля автовладельцам рекомендуется:

  • всегда держать исправный огнетушитель в салоне автомобиля;
  • вовремя проходить техосмотр;
  • устанавливать электронику только в специализированных центрах;
  • следить за исправностью топливной аппаратуры двигателя;
  • не держать посторонние, легко воспламеняемые предметы в автомобиле;
  • перевозить горюче-смазочные материалы только в герметичных емкостях.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2174433-lexus-zagorelsya-posredi-dorogi-v-almaty-video/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie