Lexus загорелся посреди дороги в Алматы

В Сети появились видео очевидцев, заснявших ЧП на дороге в Алматы - загоревшийся автомобиль. Ситуацию прокомментировали в ДЧС, передает NUR.KZ.

Видео, снятые из проезжающих мимо машин, появились в Telegram-канале Kris_p_almaty. На кадрах виден огонь, охвативший моторный отсек стоящего на дороге автомобиля. В другом видео - пожарный расчет на месте происшествия.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в ДЧС Алматы. Нам рассказали, что 15 октября в 11:11 пожарный расчет Ауэзовского района выехал на сообщения, поступающие от проезжающих мимо очевидцев, о загоревшейся машине по ул. Саина на перекрестке с ул. Улугбека.

"По пути следования препятствие создавал автодорожный затор по ул. Саина. По прибытии установлено горение моторного отсека автомашины марки Lexus GS 300 на площади 2 м². Пожар ликвидирован в 11:27, за 9 минут. Пострадавших нет", - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы.

Ранее в Астане огнеборцы спасли от уничтожения огнем автомобиль. До прибытия пожарных произошел хлопок газовоздушной смеси ГБО в двигательном отсеке, с последующим горением электропроводов. Спасатели ликвидировали горение за 11 минут с момента вызова. Обошлось без жертв и пострадавших.

В городе Тобыл в Костанайской области загорелся грузовой автомобиль - его потушили пожарные. Возгорание случилось на территории частного подворья.

Также в сентябре в паркинге одного из жилых домов в Алматы произошел пожар - сгорели два автомобиля. ЧП обошлось без пострадавших.

МЧС напоминает, что во избежание возгорания автомобиля автовладельцам рекомендуется:

всегда держать исправный огнетушитель в салоне автомобиля;

вовремя проходить техосмотр;

устанавливать электронику только в специализированных центрах;

следить за исправностью топливной аппаратуры двигателя;

не держать посторонние, легко воспламеняемые предметы в автомобиле;

перевозить горюче-смазочные материалы только в герметичных емкостях.