Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Автомобиль загорелся у дороги в Астане (видео)

Опубликовано:

Загорелся автомобиль
Загорелся автомобиль. Кадр из видео: t.me/qr_tjm

В Астане огнеборцы спасли от уничтожения огнем автомобиль. До прибытия пожарных произошел хлопок газовоздушной смеси ГБО, жертв и пострадавших нет, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС.

"Сегодня на проспекте Б. Момышулы, вдоль автодороги, произошло загорание легкового автомобиля. Благодаря умелым и оперативным действиям спасателей горение ликвидировано за 11 минут с момента вызова. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении МЧС в Telegram-канале.

Отмечается, что до прибытия пожарных произошел хлопок газовоздушной смеси ГБО в двигательном отсеке, с последующим горением электропроводов.

Утром сообщалось, что грузовой автомобиль загорелся в городе Тобыл в Костанайской области - его потушили пожарные. Возгорание малотоннажного грузового автомобиля случилось на территории частного подворья.

В сентябре в паркинге одного из жилых домов в Алматы произошел пожар - сгорели два автомобиля. ЧП обошлось без пострадавших.

Ранее сообщалось, что в одном из автосервисов Алматы произошел пожар, три автомобиля в результате сгорели.

Что делать, если загорелся автомобиль?

По данным с официального сайта ДЧС Астаны, с начала года в столице увеличилось число пожаров на автотранспорте.

"Чаще всего причинами пожара являются неисправность электропроводок и неправильная установка газобаллонного оборудования, а также неправильное проведение технического осмотра", - отмечали специалисты.

В связи с этим в департаменте напомнили о важности соблюдении правил пожарной безопасности на автотранспорте. Если автомобиль загорелся во время движения, нужно:

  • незамедлительно остановиться и эвакуировать пассажиров из салона;
  • позвонить по номерам дежурных служб "101" или "112", а также попросить помощи у людей, находящихся рядом;
  • заглушив двигатель, освободить капот от защелок, отсоединить аккумулятор и применить огнетушитель.

Рекомендуется возить с собой огнетушитель объемом не менее одного литра, предназначенный для тушения быстро загорающихся жидкостей и электрооборудования. Чем больше объем огнетушителя, тем больше возможность предотвращения возгорания.

Не применяйте воду для тушения пожара в области двигателя, она может образовать короткое замыкание и увеличить площадь горения жидкого топлива.

Если огонь распространился в заднюю часть автомобиля, где находится жидкое топливо, незамедлительно отойдите от автомобиля. Если автомобиль загорелся в гараже, то лучше тушить его, вытолкав на улицу.

"Если вы в этот момент работали с маслом или бензином, не старайтесь тушить пожар. Вы сами можете пострадать", - подчеркивали представители ДЧС.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2173978-avtomobil-zagorelsya-vdol-avtodorogi-v-astane/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie