Автомобиль загорелся у дороги в Астане (видео)

В Астане огнеборцы спасли от уничтожения огнем автомобиль. До прибытия пожарных произошел хлопок газовоздушной смеси ГБО, жертв и пострадавших нет, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС.

"Сегодня на проспекте Б. Момышулы, вдоль автодороги, произошло загорание легкового автомобиля. Благодаря умелым и оперативным действиям спасателей горение ликвидировано за 11 минут с момента вызова. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении МЧС в Telegram-канале.

Отмечается, что до прибытия пожарных произошел хлопок газовоздушной смеси ГБО в двигательном отсеке, с последующим горением электропроводов.

Утром сообщалось, что грузовой автомобиль загорелся в городе Тобыл в Костанайской области - его потушили пожарные. Возгорание малотоннажного грузового автомобиля случилось на территории частного подворья.

В сентябре в паркинге одного из жилых домов в Алматы произошел пожар - сгорели два автомобиля. ЧП обошлось без пострадавших.

Ранее сообщалось, что в одном из автосервисов Алматы произошел пожар, три автомобиля в результате сгорели.

Что делать, если загорелся автомобиль?

По данным с официального сайта ДЧС Астаны, с начала года в столице увеличилось число пожаров на автотранспорте.

"Чаще всего причинами пожара являются неисправность электропроводок и неправильная установка газобаллонного оборудования, а также неправильное проведение технического осмотра", - отмечали специалисты.

В связи с этим в департаменте напомнили о важности соблюдении правил пожарной безопасности на автотранспорте. Если автомобиль загорелся во время движения, нужно:

незамедлительно остановиться и эвакуировать пассажиров из салона;

позвонить по номерам дежурных служб "101" или "112", а также попросить помощи у людей, находящихся рядом;

заглушив двигатель, освободить капот от защелок, отсоединить аккумулятор и применить огнетушитель.

Рекомендуется возить с собой огнетушитель объемом не менее одного литра, предназначенный для тушения быстро загорающихся жидкостей и электрооборудования. Чем больше объем огнетушителя, тем больше возможность предотвращения возгорания.

Не применяйте воду для тушения пожара в области двигателя, она может образовать короткое замыкание и увеличить площадь горения жидкого топлива.

Если огонь распространился в заднюю часть автомобиля, где находится жидкое топливо, незамедлительно отойдите от автомобиля. Если автомобиль загорелся в гараже, то лучше тушить его, вытолкав на улицу.

"Если вы в этот момент работали с маслом или бензином, не старайтесь тушить пожар. Вы сами можете пострадать", - подчеркивали представители ДЧС.