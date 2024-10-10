Пожар вспыхнул на 5 гектарах в Караганде (видео)
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В Караганде пожарные ликвидировали возгорание сухой травы и кустарников на площади 5 гектаров в районе имени Алихана Бокейхана, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.
Как говорится в официальном Telegram-канале ведомства, 10 октября в районе имени Бокейхана близ микрорайона Восток-2 произошло горение сухой травы и кустарников на площади 5 гектаров.
Благодаря оперативным действиям огнеборцев пожар был успешно ликвидирован.
"МЧС призывает всех граждан строго соблюдать правила пожарной безопасности", - отметили в ведомстве.
Напомним, с 6 октября в Карагандинской области был крупный пожар: возле села Коянды в Каркаралинском районе загорелась сухая трава. Затем огонь перешел в Павлодарскую область на территорию Баянаульского государственного национального природного парка.
Позже стало известно, что пожар в Карагандинской и Павлодарской областях охватил более 45 тысяч гектаров.
9 октября в МЧС заявили, что пожар в Карагандинской области ликвидировали.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2172732-pozhar-vspyhnul-na-5-gektarah-v-karagande-video/
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