Пожар произошел в Караганде: спасены три человека, в том числе ребенок

В Караганде 9 октября произошел пожар в подвальном помещении одного из многоэтажных жилых домов, подъезд был сильно задымлен. Спасатели эвакуировали жителей и спасли трех человек, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале МЧС, ЧП произошло в районе имени Бокейхана. В подвальном помещении многоэтажного дома загорелся складированный мусор, что привело к сильному задымлению в подъезде.

"Силами ДЧС успешно проведена эвакуация жителей по лестничному маршу. Также с помощью спасательных колпаков было спасено три человека, в том числе один ребенок", - отметили в ведомстве.

Кроме того, с места возгорания были вынесены три газовых баллона.

"Пожар ликвидирован, пострадавших нет", - добавили в МЧС.

В министерстве призвали граждан не пренебрегать правилами пожарной безопасности.

Ранее сообщалось, что в микрорайоне Мамраева в пятиэтажном жилом доме на первом этаже подъезда произошло загорание электропроводов в электрощитовой на площади 0,5 кв. м. Благодаря оперативным действиям пожарных с использованием спасательных колпаков были спасены три человека, среди которых один ребенок. Пожар полностью ликвидирован, пострадавших нет.

19 сентября в Караганде в квартире на четвертом этаже девятиэтажного дома на улице Ермекова случился пожар. Благодаря оперативным действиям сил ДЧС от удушья продуктами горения при помощи спасательных колпаков было спасено 17 человек, в том числе 7 детей. Прибывшая на место происшествия медицинская бригада оказала экстренную помощь ребенку 2011 года.