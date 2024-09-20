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Эзотерика

17 человек спасли от удушья с помощью колпаков в Караганде (видео)

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Пожар в Караганде
Пожар в Караганде. Фото: t.me/qr_tjm

В Караганде в квартире на четвертом этаже девятиэтажного дома на улице Ермекова произошел пожар, было спасено 17 человек, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале ведомства, в доме произошло возгорание бытовых предметов и мусора.

"Благодаря оперативным действиям сил ДЧС от удушья продуктами горения при помощи спасательных колпаков было спасено 17 человек, в том числе 7 детей", - рассказали в МЧС.

Прибывшая на место происшествия медицинская бригада оказала экстренную помощь ребенку 2011 года. О других пострадавших не сообщается.

Напомним, в январе этого года в Караганде случился пожар в 16-этажном жилом доме. Предварительно сообщалось, что причиной стал взрыв газа. В результате произошедшего погиб один человек.

В мае 2024 года в районе имени Казыбек би произошел серьезный пожар в здании спа-салона. Прибывшие на место пожарные спасли мужчину. Общая площадь возгорания составила 10 квадратных метров.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2163759-17-chelovek-spasli-ot-udushya-s-pomoshchyu-kolpakov-v-karagande-video/

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