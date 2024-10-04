Мукомольный комплекс горел в Караганде (видео)

В Караганде на территории мукомольного комплекса произошел пожар. Благодаря оперативным действиям спасателей огонь полностью ликвидирован, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале ведомства, 4 октября в Караганде в районе имени Казыбек би произошел пожар на территории мукомольного комплекса.

Горела деревянная обрешетка кровли одноэтажного склада комбикорма на площади 150 кв. м.

"Благодаря оперативным действиям пожарных огонь был полностью ликвидирован, пострадавших нет", - рассказали в МЧС.

Напомним, 1 октября в Караганде в районе имени Казыбек би на тупиковых железнодорожных путях загорелись восемь деревянных шпал, а также сухая трава, камыш и мусор, охватившие общую площадь в два гектара. Благодаря оперативным действиям спасателей возгорание было полностью ликвидировано.

А в микрорайоне Мамраева в пятиэтажном жилом доме на первом этаже подъезда произошло загорание электропроводов в электрощитовой на площади 0,5 кв. м. С использованием спасательных колпаков были выведены три человека, среди которых один ребенок. Пожар полностью ликвидирован, пострадавших нет.