Приготовление еды едва не привело к трагедии в Акмолинской области

В Акмолинской области сегодня пожарные выезжали на задымление в одной из квартир. Причиной стало подгорание пищи, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

Как отмечается в официальном Telegram-канале ведомства, сегодня, 1 октября, в городе Косшы на пульт дежурного поступило телефонное сообщение, что из окна на третьем этаже одного из многоквартирных жилых домов идет дым.

На место происшествия были направлены силы ДЧС.

"По прибытии установлено, что причиной задымления стало подгорание пищи", - отметили в ведомстве.

Силами ДЧС эвакуировано из соседних квартир 20 человек.

Благодаря оперативным действиям пожарных подгорание было оперативно ликвидировано. Жертв и пострадавших нет.

Ранее в Караганде пожарные спасли трех человек из пятиэтажного жилого дома в микрорайоне Мамраева, на первом этаже подъезда которого произошло загорание проводов в электрощитовой. Пожар полностью ликвидировали.

Также пожар произошел в областном реабилитационном центре в Щучинске. В сервисной палате на втором этаже здания случилось короткое замыкание плафонов с последующим горением мебели. Из центра пришлось эвакуировать пациентов.