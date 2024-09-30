Пациентов эвакуировали из-за пожара в реабилитационном центре в Акмолинской области

Пожар произошел в областном реабилитационном центре в Щучинске - пришлось эвакуировать пациентов, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС Акмолинской области.

27 пациентов эвакуировали по лестничному маршу при пожаре в областном реабилитационном центре Щучинска.

Как пояснили в ДЧС, возгорание произошло на площади 1 кв. м. в сервисной палате на 2 этаже трехэтажного здания.

Случилось короткое замыкание плафонов с последующим горением мебели. Жертв и пострадавших нет.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.