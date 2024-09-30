Пациентов эвакуировали из-за пожара в реабилитационном центре в Акмолинской области
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Пожар произошел в областном реабилитационном центре в Щучинске - пришлось эвакуировать пациентов, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС Акмолинской области.
27 пациентов эвакуировали по лестничному маршу при пожаре в областном реабилитационном центре Щучинска.
Как пояснили в ДЧС, возгорание произошло на площади 1 кв. м. в сервисной палате на 2 этаже трехэтажного здания.
Случилось короткое замыкание плафонов с последующим горением мебели. Жертв и пострадавших нет.
Правила поведения при пожаре
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.
Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2167827-pacientov-evakuirovali-iz-za-pozhara-v-reabilitacionnom-centre-v-akmolinskoy-oblasti/
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