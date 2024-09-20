Женщину спустили с восьмого этажа в Караганде (видео)

В Караганде в квартире на восьмом этаже девятиэтажного дома произошел пожар. Площадь возгорания составила девять квадратных метров, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале ведомства, возгорание произошло на восьмом этаже дома, расположенного на проспекте Республики.

"Проникнув в задымленное жилое помещение и проведя разведку, пожарные обнаружили горящую мебель, личные вещи", - рассказали в МЧС.

Спасатели оперативно эвакуировали женщину из задымленной зоны, после чего ликвидировали пожар. В результате произошедшего никто не пострадал.

Причины возгорания выясняются.

Накануне в Караганде случился еще один пожар: в квартире на четвертом этаже девятиэтажного дома на улице Ермекова произошло возгорание бытовых предметов и мусора. Пожарные с помощью колпаков спасли от удушья 17 человек.

Помимо этого, в январе этого года в Караганде произошел пожар в 16-этажном жилом доме. Предварительно сообщалось, что причиной стал взрыв газа. В результате произошедшего погиб один человек.