Российские спасатели сообщили о том, что число жертв взрыва на АЗС в Дагестане увеличилось до 13 человек, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

Ранее сообщалось об 11 погибших, однако за последние часы из-под завалов извлекли еще 2 тела.

На текущий момент в результате ЧП на заправке погибшими числятся 13 человек, пострадавшими - 23.

Отметим, в пятницу, 27 сентября, в столице Дагестана Махачкале прогремел взрыв на автозаправочной станции.

Здание АЗС было полностью разрушено, пожар охватил и расположенную рядом столовую. В результате взрыва повреждены два авто и грузовик. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Свою проверку также организовала прокуратура.

Глава Дагестана Сергей Меликов объявил 28 сентября днем траура. По его словам, семьям погибших и пострадавшим будет оказана необходимая помощь.