Взрыв на АЗС в Дагестане: в республике объявили траур по погибшим

Дагестан объявил 28 сентября днем траура в память о жертвах взрыва на АЗС - об этом заявил глава региона Сергей Меликов в своем Telegram-канале.

"Принял решение объявить в Дагестане 28 сентября днем траура. Еще раз выражаю соболезнования тем, в чьи дома пришло горе. Понимаю, что нет слов, способных унять боль от потери самых родных и любимых людей… Но хочу, чтобы вы знали: мы рядом с вами и во всём поддержим", - написал глава региона.

По информации РБК, число погибших при взрыве на АЗС в Дагестане выросло до 11 - тело еще одного человека достали из-под обломков.

Среди погибших есть дети.

Правительство примет меры по оказанию помощи семьям погибших и пострадавшим.

Напомним, в пятницу, 27 сентября, в столице Дагестана Махачкале прогремел взрыв на автозаправочной станции.

Здание АЗС было полностью разрушено, пожар охватил и расположенную рядом столовую. В результате взрыва повреждены два авто и грузовик.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Свою проверку также организовала прокуратура.