Взрыв на АЗС в Дагестане: в республике объявили траур по погибшим
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Дагестан объявил 28 сентября днем траура в память о жертвах взрыва на АЗС - об этом заявил глава региона Сергей Меликов в своем Telegram-канале.
"Принял решение объявить в Дагестане 28 сентября днем траура. Еще раз выражаю соболезнования тем, в чьи дома пришло горе. Понимаю, что нет слов, способных унять боль от потери самых родных и любимых людей… Но хочу, чтобы вы знали: мы рядом с вами и во всём поддержим", - написал глава региона.
По информации РБК, число погибших при взрыве на АЗС в Дагестане выросло до 11 - тело еще одного человека достали из-под обломков.
Среди погибших есть дети.
Правительство примет меры по оказанию помощи семьям погибших и пострадавшим.
Напомним, в пятницу, 27 сентября, в столице Дагестана Махачкале прогремел взрыв на автозаправочной станции.
Здание АЗС было полностью разрушено, пожар охватил и расположенную рядом столовую. В результате взрыва повреждены два авто и грузовик.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Свою проверку также организовала прокуратура.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2167095-vzryv-n-azs-v-dagestane-v-respublike-obyavili-traur-po-pogibshim/
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