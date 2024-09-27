Взрыв прогремел на АЗС в Дагестане: пять человек погибли (видео)

В пятницу, 27 сентября, в столице Дагестана Махачкале прогремел взрыв на автозаправочной станции. В результате ЧП погибли пять человек, еще четверо пострадали.

Как сообщает МЧС России в своем Telegram-канале, в результате взрыва пострадали 15 человек, из них пятеро погибли. Среди погибших один ребенок.

Здание АЗС полностью разрушено, пожар охватил и расположенную рядом столовую. В результате взрыва повреждены два авто и грузовик.

По данным РБК, площадь пожара составила 1500 квадратных метров.

Издание пишет, что взрыв произошел при выезде из Махачкалы в сторону Нового Хушета.

На место ЧП выехал глава региона Сергей Меликов.

РИА Новости пишет, что Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Свою проверку также организовала прокуратура.

Напомним, в августе прошлого года в Дагестане также прогремел взрыв на автозаправке. Тогда взорвалась хранившаяся в одном из помещений селитра.

В результате были повреждены более 400 строений, погибли 35 человек, более 100 пострадали. СК завел уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. После этого в республике закрыли 150 заправок.