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Пожарную автолестницу подогнали к многоэтажке в Экибастузе

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Пожар в многоэтажке в Экибастузе
Эвакуация людей на пожаре. Фото: t.me/qr_tjm

В Экибастузе огнеборцы с помощью автолестницы и спасательных колпаков эвакуировали шесть жителей многоэтажки, в которой произошел пожар, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, вчера вечером произошел пожар на площади 25 кв.м. в квартире, расположенной на первом этаже одного из многоквартирных жилых домов в Экибастузе.

"Силами ДЧС от отравления угарным дымом при помощи спасательных колпаков по лестничному маршу спасены два человека.

По причине сильного задымления в подъезде огнеборцы, используя пожарную автолестницу, эвакуировали четыре человека, трое из которых дети", - рассказали в МЧС.

Пожар ликвидировали. По данным ведомства, пострадавших в результате возгорания не было.

Ранее стало известно, что в девятиэтажном доме в Караганде произошел пожар в одной из квартир. При помощи спасательных колпаков было эвакуировано 17 человек, в том числе семеро детей.

В Алматинской области произошло возгорание в детском саду в селе Туздыбастау. Пожар охватил кровлю здания и пристройку. На момент ЧП в здании находились четыре человека, которым удалось спастись от огня.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2163796-pozharnuyu-avtolestnicu-podognali-k-mnogoetazhke-v-ekibastuze/

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