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Взрыв в горящем доме предотвратили в Павлодарской области

Опубликовано:

Пожарные тушат дом
На пожаре. Фото: pavlodarnews.kz

В городе Аксу Павлодарской области пожарные предотвратили взрыв в горящем доме. Они извлекли из пламени два газовых баллона, передает Pavlodarnews.kz.

Сообщение о пожаре на улице Зеленая поступило в областной департамент по чрезвычайным ситуациям 15 сентября в 12.20. На место выехали шесть огнеборцев на двух машинах.

В двухэтажном жилом доме горели домашние вещи и мебель. Пожарные успели вытащить два газовых баллона по 27 литров. Пострадавших нет. Хозяева были на улице. 

Пожар потушили в 14.04.

В Сатпаеве минувшей ночью загорелась квартира на последнем этаже двухэтажного жилого дома, огонь перебрался и на другие квартиры. Из пожара спасли пожилую пару. Они не могли самостоятельно покинуть здание.

А в Атырау в квартире на седьмом этаже произошло горение домашних вещей и мебели. Силами ДЧС по лестничному маршу было эвакуировано 40 человек, 10 из которых дети. Пострадавших не было.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2161734-vzryv-v-goryashchem-dome-predotvratili-v-pavlodarskoy-oblasti/

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