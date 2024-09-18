Пожар вспыхнул в детском саду в Алматинской области (видео)
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В Талгарском районе Алматинской области произошло возгорание в дошкольном образовательном учреждении, расположенном в селе Туздыбастау, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.
Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, пожар охватил кровлю здания и пристройку, общая площадь возгорания составила 154 кв. м.
На момент возгорания в здании находились четыре человека, которым удалось своевременно эвакуироваться.
"Прибывшие огнеборцы полностью ликвидировали пожар. Пострадавших нет", - отметили в МЧС.
По данным ведомства, причиной ЧП стало нарушение правил безопасности.
Ранее сообщалось, что в Алматы на территории рынка в Жетысуском районе произошел пожар. Со складских помещений эвакуированы товарно-материальные ценности. Спасателям удалось оперативно ликвидировать угрозу распространения огня.
Как указывается на сайте "Электронного правительства", в случае обнаружения возгорании важно сразу сообщить об этом в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112".
Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2163000-pozhar-vspyhnul-v-detskom-sadu-v-almatinskoy-oblasti-video/