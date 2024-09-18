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Пожар вспыхнул в детском саду в Алматинской области (видео)

Опубликовано:

Пожар в Алматинской области
Место происшествия. Кадр из видео: t.me/qr_tjm

В Талгарском районе Алматинской области произошло возгорание в дошкольном образовательном учреждении, расположенном в селе Туздыбастау, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, пожар охватил кровлю здания и пристройку, общая площадь возгорания составила 154 кв. м.

На момент возгорания в здании находились четыре человека, которым удалось своевременно эвакуироваться.

"Прибывшие огнеборцы полностью ликвидировали пожар. Пострадавших нет", - отметили в МЧС.

По данным ведомства, причиной ЧП стало нарушение правил безопасности.

Ранее сообщалось, что в Алматы на территории рынка в Жетысуском районе произошел пожар. Со складских помещений эвакуированы товарно-материальные ценности. Спасателям удалось оперативно ликвидировать угрозу распространения огня.

Как указывается на сайте "Электронного правительства", в случае обнаружения возгорании важно сразу сообщить об этом в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112".

Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:

  • адрес пожара или возгорания;
  • объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
  • предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
  • при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
  • свою фамилию и телефон.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2163000-pozhar-vspyhnul-v-detskom-sadu-v-almatinskoy-oblasti-video/

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