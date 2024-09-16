Пожилую пару спасли из пожара в Сатпаеве

Из горящей квартиры спасли двоих пожилых людей - инцидент произошел минувшей ночью в Сатпаеве, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Как уточнили в ведомстве, в городе загорелась квартира на втором этаже двухэтажного 8-квартирного жилого дома - огонь перебрался и на другие квартиры.

"По мере развития пожара были задействованы дополнительные силы и средства ДЧС области Ұлытау и доставлена спецтехника для обогрева жителей, выбежавших самостоятельно на улицу", - отметили в МЧС.

В ходе тушения пожара были спасены два пожилых человека 1958 и 1959 годов рождения, которые не смогли самостоятельно покинуть здание.

Пожар был потушен на площади 96 квадратных метров. Пострадавших нет, завили в МЧС.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.