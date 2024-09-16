Пожилую пару спасли из пожара в Сатпаеве
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Из горящей квартиры спасли двоих пожилых людей - инцидент произошел минувшей ночью в Сатпаеве, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Как уточнили в ведомстве, в городе загорелась квартира на втором этаже двухэтажного 8-квартирного жилого дома - огонь перебрался и на другие квартиры.
"По мере развития пожара были задействованы дополнительные силы и средства ДЧС области Ұлытау и доставлена спецтехника для обогрева жителей, выбежавших самостоятельно на улицу", - отметили в МЧС.
В ходе тушения пожара были спасены два пожилых человека 1958 и 1959 годов рождения, которые не смогли самостоятельно покинуть здание.
Пожар был потушен на площади 96 квадратных метров. Пострадавших нет, завили в МЧС.
Правила поведения при пожаре
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.
Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2161656-pozhiluyu-paru-spasli-iz-pozhara-v-satpaeve/