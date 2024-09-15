Взрыв произошел на макаронной фабрике в Турции: есть пострадавшие

На макаронной фабрике в турецкой провинции Сакарья произошел взрыв, в результате которого более 20 человек получили ранения, передает NUR.KZ со ссылкой Haberturk.

Как сообщает телеканал, на макаронной фабрике, расположенной на платной автостраде Хендек на Анатолийском шоссе, по неустановленной причине произошел взрыв. После взрыва на фабрике начался пожар.

Отмечается, что, по предварительным данным, в результате взрыва пострадали 28 человек, из них шестеро - в тяжелом состоянии.

Все пострадавшие были доставлены в близлежащие больницы медицинскими бригадами, отмечает издание.

Между тем пожарные бригады продолжают бороться с огнем на фабрике.

Напомним, в конце июня сообщалось, что в турецком городе Измир произошел взрыв газа. В результате ЧП погибли пять человек, десятки пострадали. Взрыв произошел на первом этаже жилого дома, где расположены ресторан и пекарня. Пострадали квартиры, в зданиях напротив выбило стекла.

В начале июня мощный взрыв прогремел на оружейном заводе, производящем ракетное топливо, на юге Польши. Сообщалось, что погиб 59-летний сотрудник предприятия.

А незадолго до этого взрыв произошел в Армении - взорвалась цистерна на заправке, расположенной на трассе "Ереван - Севан". В результате ЧП пострадали несколько человек.

Что делать при взрыве и пожаре?

На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:

закройте рот и нос любой тканью, лучше - влажной;

уходите от огня; не пользуйтесь лифтом;

не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;

не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.

Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав 101, или в службу спасения, набрав 112. Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.