Взрыв на оружейном заводе прогремел в Польше: есть погибший
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Мощный взрыв прогремел на оружейном заводе, производящем ракетное топливо, на юге Польши. Сообщается, что погиб 59-летний сотрудник предприятия, передает NUR.KZ.
Как сообщает РБК, мощный взрыв произошел на оружейном заводе Mesko в Свентокшиском воеводстве на юго-востоке Польши. Известно, что завод производит ракетное топливо.
В настоящее время на месте работали пожарная команда и вертолет санитарной авиации.
В полиции сообщили, что в результате взрыва погиб 59-летний сотрудник предприятия.
РИА Новости сообщают, что пожар на оружейном заводе в Польше потушили, на место приехали представители прокуратуры, которые займутся расследованием
Согласно информации на официальном сайте, Mesko является производителем военной продукции со 100-летним опытом производства.
Основной спектр деятельности компании охватывает производство продукции для целей национальной обороны и безопасности.
Mesko также является правомочным поставщиком военной продукции для войск НАТО.
Компания Mesko SA со штаб-квартирой в Скаржиско-Каменне начала свою деятельность в 1924 году как Государственный завод боеприпасов.
Напомним, на прошлой неделе взрыв прогремел в Армении - взорвалась цистерна на заправке, расположенной на трассе Ереван - Севан. В результате ЧП пострадали несколько человек.
В августе 2023 года взрыв также прогремел на заводе "Казфосфата" в Жамбылской области. Двое рабочих получили ожоги, когда открывали контейнеры с желтым фосфором.
Что делать при взрыве и пожаре?
На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:
- закройте рот и нос любой тканью, лучше - влажной;
- уходите от огня; не пользуйтесь лифтом;
- не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;
- не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.
Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав 101, или в службу спасения, набрав 112. Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2115105-vzryv-na-oruzheynom-zavode-pogremel-v-polshe-est-pogibshiy/