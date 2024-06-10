Взрыв на оружейном заводе прогремел в Польше: есть погибший

Мощный взрыв прогремел на оружейном заводе, производящем ракетное топливо, на юге Польши. Сообщается, что погиб 59-летний сотрудник предприятия, передает NUR.KZ.

Как сообщает РБК, мощный взрыв произошел на оружейном заводе Mesko в Свентокшиском воеводстве на юго-востоке Польши. Известно, что завод производит ракетное топливо.

В настоящее время на месте работали пожарная команда и вертолет санитарной авиации.

В полиции сообщили, что в результате взрыва погиб 59-летний сотрудник предприятия.

РИА Новости сообщают, что пожар на оружейном заводе в Польше потушили, на место приехали представители прокуратуры, которые займутся расследованием

Согласно информации на официальном сайте, Mesko является производителем военной продукции со 100-летним опытом производства.

Основной спектр деятельности компании охватывает производство продукции для целей национальной обороны и безопасности.

Mesko также является правомочным поставщиком военной продукции для войск НАТО.

Компания Mesko SA со штаб-квартирой в Скаржиско-Каменне начала свою деятельность в 1924 году как Государственный завод боеприпасов.

Напомним, на прошлой неделе взрыв прогремел в Армении - взорвалась цистерна на заправке, расположенной на трассе Ереван - Севан. В результате ЧП пострадали несколько человек.

В августе 2023 года взрыв также прогремел на заводе "Казфосфата" в Жамбылской области. Двое рабочих получили ожоги, когда открывали контейнеры с желтым фосфором.

Что делать при взрыве и пожаре?

На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:

закройте рот и нос любой тканью, лучше - влажной;

уходите от огня; не пользуйтесь лифтом;

не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;

не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.

Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав 101, или в службу спасения, набрав 112. Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.