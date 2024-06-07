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Мощный взрыв прогремел на заправке в Армении: два человека в реанимации (видео)

Опубликовано:

Взрыв в Армении
Взрыв в Армении. Кадр из видео: t.me/armeniasputnik

В четверг, 6 июня, вечером в Армении прогремел взрыв - взорвалась цистерна на заправке, расположенной на трассе Ереван - Севан. В результате ЧП пострадали несколько человек.

Как сообщает Sputnik Армения, ссылаясь на Минздрав, в четверг вечером в больницу Еревана были доставлены пять человек, пострадавших в результате взрыва на газозаправочной станции.

Позже в МВД подтвердили, что на станции заправки прогремел взрыв - взорвалась цистерна с газом. Сообщалось, что на месте ЧП сохраняется повторная угроза взрыва, с огнем боролись свыше тридцати пожарных расчетов.

РИА Новости, ссылаясь на заявление пресс-секретаря МВД Армении Нарека Саркисяна, пишет, что взрыв произошел на втором километре автотрассы Ереван - Севан. После взрыва здесь сразу же вспыхнул пожар.

Армянское издание News.am уточняет, что на утро 7 июня число пострадавших в результате взрыва возросло до 7 человек.

Двое из пострадавших находятся в реанимации, их состояние оценивается как крайне тяжелое.

Состояние здоровья четверых пострадавших стабильное, одного пострадавшего выписали из больницы после оказания медпомощи.

Напомним, в конце мая в Армении случилось наводнение, которое стало причиной нескольких ЧП, в том числе взрыв на газозаправочной станции. По предварительным данным, взрыв произошел в результате короткого замыкания, так как под водой оказались компрессоры.

Что делать при взрыве и пожаре?

На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:

  • закройте рот и нос любой тканью, лучше - влажной;
  • уходите от огня;
  • не пользуйтесь лифтом;
  • не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;
  • не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.

Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав 101, или в службу спасения, набрав 112. Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:

  • адрес пожара или возгорания;
  • объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
  • предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
  • при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
  • свою фамилию и телефон.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2113626-moshchnyy-vzryv-progremel-na-zapravke-v-armenii-dva-cheloveka-v-reanimacii-video/

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