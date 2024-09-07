Мусоровоз взорвался близ Актау (видео)
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Мусоровоз взорвался близ Актау, в результате чего у здания магазина выбило стекла. Подробности инцидента озвучили в пресс-службе ДЧС Мангистауской области, передает Lada.kz.
По информации ведомства, днем 7 сентября, в 12.01, поступила информация о возгорании мусоровоза на автодороге в Мунайлинском районе возле одного из ресторанов.
Огнеборцы прибыли на место в 12.09. До их приезда произошел взрыв газового баллона объемом 120 литров.
В результате взрывной волной выбило стекла и пострадал баннер расположенного в 20 метрах продуктового магазина.
Жертв и пострадавших нет. Дополнительная помощь не требуется. Автомашина сгорела полностью. Пожар ликвидирован в 12.19.
Напомним, также сегодня в Ауэзовском районе Алматы произошло загорание частного жилого дома. Пожар на площади 120 квадратных метров ликвидирован. Принятыми мерами спасателей не допущено распространение огня. Пострадавших нет.
А в Костанайской области произошло возгорание трансформатора одного из предприятий с переходом огня на кровлю электроцеха. Благодаря профессиональным действиям сотрудников, использовавших воздушно-механическую пену, пожар полностью ликвидирован без дальнейшего распространения огня. Пострадавших тоже удалось избежать.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2158537-musorovoz-vzorvalsya-bliz-aktau-video/