Мусоровоз взорвался близ Актау (видео)

Мусоровоз взорвался близ Актау, в результате чего у здания магазина выбило стекла. Подробности инцидента озвучили в пресс-службе ДЧС Мангистауской области, передает Lada.kz.

По информации ведомства, днем 7 сентября, в 12.01, поступила информация о возгорании мусоровоза на автодороге в Мунайлинском районе возле одного из ресторанов.

Огнеборцы прибыли на место в 12.09. До их приезда произошел взрыв газового баллона объемом 120 литров.

В результате взрывной волной выбило стекла и пострадал баннер расположенного в 20 метрах продуктового магазина.

Жертв и пострадавших нет. Дополнительная помощь не требуется. Автомашина сгорела полностью. Пожар ликвидирован в 12.19.

Напомним, также сегодня в Ауэзовском районе Алматы произошло загорание частного жилого дома. Пожар на площади 120 квадратных метров ликвидирован. Принятыми мерами спасателей не допущено распространение огня. Пострадавших нет.

А в Костанайской области произошло возгорание трансформатора одного из предприятий с переходом огня на кровлю электроцеха. Благодаря профессиональным действиям сотрудников, использовавших воздушно-механическую пену, пожар полностью ликвидирован без дальнейшего распространения огня. Пострадавших тоже удалось избежать.