Серная кислота разлилась на станции "Астана". Утечку устранили, передает NUR.KZ со ссылкой на Департамент санитарно-эпидемиологического контроля на транспорте.

По информации ДСЭК, 10 сентября от диспетчера станции "Астана" поступила информация о разливе серной кислоты из железнодорожной цистерны грузового поезда.

Поезд следовал из Челябинска в Жанатас. При проверке вагонов была выявлена трещина, через которую произошел разлив.

Специалистами были отобраны пробы атмосферного воздуха на наличие серной кислоты. По результатам исследований, превышения предельно допустимых концентраций не выявлено.

На данный момент утечка устранена. Пострадавших нет.

В пресс-службе департамента рассказали об опасности серной кислоты.

Серная кислота - одно из наиболее активных и опасных химических веществ. Она оказывает сильное раздражающее воздействие на кожу, слизистые оболочки и дыхательную систему.

При длительном контакте с парами и аэрозолями серной кислоты могут возникнуть:

повреждения нервной системы;

отек легких и ожоги дыхательных путей;

повреждения глаз, вплоть до потери зрения;

химические ожоги кожи.

В случае контакта с серной кислотой необходимо соблюдать меры безопасности и немедленно промыть пострадавшие участки холодной водой.

Напомним, в конце мая произошла утечка соляной кислоты в Акмолинской области - инцидент произошел рядом со станцией Сарыоба. Позже произошла повторная утечка, спасатели ликвидировали последствия.