Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Утечка кислоты произошла в Акмолинской области

Опубликовано:

Цистерна с кислотой
Цистерна. Кадр из виде: 24.kz

Утечка соляной кислоты произошла в Акмолинской области - инцидент произошел рядом со станцией Сарыоба. На данный момент опасности жизни и здоровью людей нет, передает 24.kz.

Сообщается, что кислота разлилась на железнодорожные пути рядом со станцией Сарыоба. Как выяснилось, произошел разлив из трещины в одной из цистерн грузового состава.

На месте был развернут областной и районный штаб - привлечены спасатели.

Специалисты ликвидировали течь, и убрали цистерну с опасным грузом от основного состава. В Ситуация находится под контролем ведомства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2107146-utechka-kisloty-proizoshla-v-akmolinskoy-oblasti/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.