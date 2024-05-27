Утечка кислоты произошла в Акмолинской области

Утечка соляной кислоты произошла в Акмолинской области - инцидент произошел рядом со станцией Сарыоба. На данный момент опасности жизни и здоровью людей нет, передает 24.kz.

Сообщается, что кислота разлилась на железнодорожные пути рядом со станцией Сарыоба. Как выяснилось, произошел разлив из трещины в одной из цистерн грузового состава.

На месте был развернут областной и районный штаб - привлечены спасатели.

Специалисты ликвидировали течь, и убрали цистерну с опасным грузом от основного состава. В Ситуация находится под контролем ведомства.