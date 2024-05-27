Утечка кислоты произошла в Акмолинской области
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Утечка соляной кислоты произошла в Акмолинской области - инцидент произошел рядом со станцией Сарыоба. На данный момент опасности жизни и здоровью людей нет, передает 24.kz.
Сообщается, что кислота разлилась на железнодорожные пути рядом со станцией Сарыоба. Как выяснилось, произошел разлив из трещины в одной из цистерн грузового состава.
На месте был развернут областной и районный штаб - привлечены спасатели.
Специалисты ликвидировали течь, и убрали цистерну с опасным грузом от основного состава. В Ситуация находится под контролем ведомства.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2107146-utechka-kisloty-proizoshla-v-akmolinskoy-oblasti/