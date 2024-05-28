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Утечка кислоты в Акмолинской области: спасатели продолжают ликвидировать последствия

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Спасатели на месте ЧП
Спасатели. Фото: МЧС РК

Аварийную цистерну с соляной кислотой отбуксировали на безопасное расстояние после того, как накануне произошла повторная утечка опасной жидкости, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Цистерна с опасным грузом была отбуксирована от основного состава.

В️ ведомстве добавили, что 27 мая, в понедельник, при перекачке содержимого цистерны грузоперевозчиками, произошла повторная утечка соляной кислоты.

Течь была устранена сотрудниками ДЧС Астаны, подчеркнули в МЧС. 

На данный момент цистерна отбуксирована на безопасное расстояние от села и близлежащего крестьянского хозяйства. Кроме того, сотрудниками СЭС, местных исполнительных органов и органов гражданской защиты проводится дегазация в месте розлива.

Угрозы жизни и здоровью населения не имеется, заявили в министерстве.

"Ситуация находится на контроле развернутого оперативного штаба на месте произошедшей аварии", - отметил заместитель начальника ДЧС Акмолинской области Асхат Акильжанов.

Как уточнили в МЧС, на месте розлива соляной кислоты производится дегазационные мероприятия. Также - проливка нейтрализующих средств, ведется работа по отсыпке известью.

Напомним, что в минувшие выходные утечка соляной кислоты произошла в Акмолинской области рядом со станцией Сарыоба.

Как выяснилось, произошел разлив из трещины в одной из цистерн грузового состава. На месте был развернут областной и районный штаб - к ликвидации ЧП привлечены спасатели.

Отметим также, что соляная кислота, согласно Британской энциклопедии, едкая бесцветная кислота, которую получают путем растворения газообразного хлористого водорода в воде.

Соляная кислота обычно продается в виде раствора, содержащего 28-35 процентов хлористого водорода по весу, известного как концентрированная соляная кислота.

Отмечается, что соляная кислота присутствует в пищеварительных соках человеческого желудка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2107794-utechka-kisloty-v-akmolinskoy-oblasti-spasateli-prodolzhayut-likvidirovat-posledstviya/

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