Пассажирка выпала из автобуса и подала в суд на перевозчика в Костанае

Жительница Костаная подала в суд на перевозчика после того, как выпала из автобуса из-за незакрытой двери, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу областного суда.

По информации, опубликованной в Telegram-канале Костанайского областного суда, гражданка С. обратилась в суд с иском о взыскании морального вреда.

В марте 2024 года гражданин В., управлял маршрутным автобусом на автобусной остановке и не убедился в безопасности. Он начал движение с открытой дверью для пассажиров.

"В результате он допустил падение пассажира С., которая получила телесные повреждения средней тяжести. По данному факту начато досудебное расследование, однако уголовное дело в отношении гражданина В. было прекращено по реабилитирующим основаниям, виновность последнего в совершении ДТП доказана.

Судом установлено, что водитель маршрутного транспортного средства состоял в трудовых отношениях с ТОО "Т", но скончался в ходе рассмотрения уголовного дела. В связи с этим истец обратился к собственнику автобуса с требованием о взыскании морального вреда", - рассказали в суде.

Сообщается, что согласно действующему законодательству, обязанность возмещения вреда возлагается на юридическое лицо или гражданина, которые владеют источником повышенной опасности на любом другом законном основании. Вред возмещается независимо от вины, когда он нанесен здоровью источником повышенной опасности.

Решением суда с ТОО "Т" в пользу потерпевшей взыскан моральный вред в сумме 700 000 тенге.

В феврале текущего года жительница столицы выпала из автобуса во время его движения. Водителя транспорта привлекли к ответственности.

"Водитель автобуса, не убедившись в полной посадке пассажиров, допустил выпадение женщины на остановке из салона. Пассажирка не пострадала. Водитель привлечен к ответственности за несоблюдение правил перевозки", - сообщили в полиции.

До этого женщина на седьмом месяце беременности выпала из маршрутного автобуса в Актобе. Она не успела выйти из салона, а автобус уже тронулся. Женщина повредила спину.

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