Беременная женщина выпала из салона автобуса в Актобе

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Женщина на седьмом месяце беременности выпала из маршрутного автобуса в Актобе. Она не успела выйти из салона, а автобус уже тронулся. Женщина повредила спину, передает "Диапазон".

Инцидент произошел 1 апреля на остановке "Макаренко" в Актобе. Беременная горожанка спускалась на подножку автобуса №24, в это время он резко тронулся.

Пассажирка упала в грязь, в результате падения получила травму спины.

Как пишет издание, водитель и кондуктор не поспешили ей на помощь, а проигнорировали произошедшее.

"Ни кондуктор, ни водитель не вышли помочь, хотя они видели, что я в положении и с пакетами в руках. Я до этого звонила мужу, предупредила, что еду с рынка и меня нужно встретить. Я поднялась сама, а супруг прибежал через несколько минут. Ему я ничего сначала не рассказала, побоялась, что он разозлится и поедет за автобусом. Дома он обо всем узнал", - жалуется женщина.

По ее словам, спина все еще болит.

Женщина утверждает, что не хотела бы, чтобы водителя уволили, однако, если оставить это безнаказанным, подобное может повториться.

Произошедшее прокомментировали в автопарке.

"Пассажир подала заявление в полицию для установления личности и принятия мер реагирования. Мы передали в органы все данные водителя. После проверки, процессуальных действий, если вина будет установлена, в отношении водителя будут приниматься меры. Другими фактами мы пока не располагаем", - заявил представитель ТОО "Автопарк" Руслан Жилкаманов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1964320-beremennaya-aktyubinka-vypala-iz-avtobusa-i-povredila-spinu/