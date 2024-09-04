Людей эвакуировали из общежития из-за пожара в Астане (видео)
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Столичные огнеборцы при пожаре в одном из общежитий эвакуировали двух человек - возгорание случилось в котельной, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.
Как уточнили в ведомстве по улице Ошакты Алматинского района города Астана в двухэтажном общежитии в котельной произошел пожар.
️Прибывшие к месту вызова огнеборцы оперативно потушили загорание домашних вещей и эвакуировали двух жителей из задымленной зоны.
Пожар ликвидирован. К счастью, пострадавших нет.
Правила поведения при пожаре
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2157315-lyudey-evakuirovali-iz-obshchezhitiya-iz-za-pozhara-v-astane-video/