Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Людей эвакуировали из общежития из-за пожара в Астане (видео)

Опубликовано:

Пожарные на месте пожара
Пожар. Кадр из видео: МЧС РК

Столичные огнеборцы при пожаре в одном из общежитий эвакуировали двух человек - возгорание случилось в котельной, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как уточнили в ведомстве по улице Ошакты Алматинского района города Астана в двухэтажном общежитии в котельной произошел пожар.

️Прибывшие к месту вызова огнеборцы оперативно потушили загорание домашних вещей и эвакуировали двух жителей из задымленной зоны.

Пожар ликвидирован. К счастью, пострадавших нет.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

  • адрес пожара или возгорания;
  • объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
  • предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
  • при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
  • свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2157315-lyudey-evakuirovali-iz-obshchezhitiya-iz-za-pozhara-v-astane-video/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie