Людей эвакуировали из общежития из-за пожара в Астане (видео)

Столичные огнеборцы при пожаре в одном из общежитий эвакуировали двух человек - возгорание случилось в котельной, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как уточнили в ведомстве по улице Ошакты Алматинского района города Астана в двухэтажном общежитии в котельной произошел пожар.

️Прибывшие к месту вызова огнеборцы оперативно потушили загорание домашних вещей и эвакуировали двух жителей из задымленной зоны.

Пожар ликвидирован. К счастью, пострадавших нет.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.