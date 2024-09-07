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Частный дом сгорел в Алматы (видео)

Опубликовано:

Пожар в Алматы
Место происшествия. Кадр из видео: t.me/qr_tjm

Сегодня в Ауэзовском районе Алматы произошло загорание частного жилого дома. К счастью, пострадавших удалось избежать, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, пожар в частном жилом доме в Ауэзовском районе на площади 120 квадратных метров ликвидирован.

"Принятыми мерами не допущено распространение огня. Пострадавших нет.

МЧС призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности в быту", - обратились спасатели.

Напомним, на днях в паркинге 18-этажного жилого дома, расположенного по улице Брусиловского в Алматы, загорелись две машины - BMW и Hyundai Accent. Общая площадь пожара составила 10 квадратных метров. По пострадавшим информация не поступала. Причина ЧП устанавливается.

А в конце августа в Наурызбайском районе южной столицы произошло возгорание сухой травы. Позже пожар на площади 2000 квадратных метров ликвидировали. Благодаря грамотным и слаженным действиям спасателей не допущено дальнейшее распространение огня. Причина возгорания устанавливается.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2158482-chastnyy-dom-sgorel-v-almaty-video/

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