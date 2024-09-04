Трансформатор горел в Костанайской области
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Сегодня ночью в Костанайской области случился пожар - загорелся трансформатор одного из предприятий. О пострадавших не сообщается, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
Как сообщается в официальном Telegram-канале МЧС, ЧП произошло в селе Большая Чураковка Алтынсаринского района. По данным ведомства, произошло возгорание трансформатора одного из предприятий с переходом огня на кровлю электроцеха.
"Благодаря профессиональным действиям пожарных, использовавших воздушно-механическую пену, пожар полностью ликвидирован без дальнейшего распространения огня. Пострадавших нет", - рассказали в министерстве.
Спасатели призвали предпринимателей строго соблюдать требования пожарной безопасности.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2156856-transformator-gorel-v-kostanayskoy-oblasti/