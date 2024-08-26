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В "верхней" части Алматы загорелась сухая трава: на месте работают пожарные

Опубликовано:

Пожарний гасит огонь
Пожарный тушит огонь. Иллюстративное фото: iStockPhoto

Прямо сейчас, днем 26 августа, в Наурызбайском районе Алматы огнеборцы тушат возгорание сухой травы. Подробности уточняются, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РК, в Наурызбайском районе Алматы произошло возгорание сухой травы.

В 13:17 в МЧС сообщили о локализации пожара (этап, когда огонь перестает распространяться дальше - прим. ред.) на площади 2000 кв. м. Пострадавших нет, информирует ведомство.

В 14:45 ведомство сообщило, что силами МЧС пожар полностью ликвидирован. Благодаря грамотным и слаженным действиям огнеборцев не допущено дальнейшее распространение огня.

Причина пожара устанавливается.

"МЧС призывает граждан отказаться сжигания сухой травы и стерни!", - обратились спасатели к казахстанцам.

Добавим, в ночь на понедельник, 26 августа, в селе Бородулиха в области Абай случился пожар в частном доме. На месте пожара огнеборцы обнаружили тело мужчины.

Спасатели в очередной раз призвали казахстанцев строго соблюдать правила пожарной безопасности.

Что делать при пожаре?

На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:

  • закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;
  • уходите от огня;
  • не пользуйтесь лифтом;
  • не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;
  • не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.

Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112". Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:

  • адрес пожара или возгорания;
  • объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
  • предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
  • при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
  • свою фамилию и телефон.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2153368-v-verhney-chasti-almaty-zagorelas-suhaya-trava-na-meste-rabotayut-pozharnye/

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