В "верхней" части Алматы загорелась сухая трава: на месте работают пожарные
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Прямо сейчас, днем 26 августа, в Наурызбайском районе Алматы огнеборцы тушат возгорание сухой травы. Подробности уточняются, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.
Как сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РК, в Наурызбайском районе Алматы произошло возгорание сухой травы.
В 13:17 в МЧС сообщили о локализации пожара (этап, когда огонь перестает распространяться дальше - прим. ред.) на площади 2000 кв. м. Пострадавших нет, информирует ведомство.
В 14:45 ведомство сообщило, что силами МЧС пожар полностью ликвидирован. Благодаря грамотным и слаженным действиям огнеборцев не допущено дальнейшее распространение огня.
Причина пожара устанавливается.
"МЧС призывает граждан отказаться сжигания сухой травы и стерни!", - обратились спасатели к казахстанцам.
Добавим, в ночь на понедельник, 26 августа, в селе Бородулиха в области Абай случился пожар в частном доме. На месте пожара огнеборцы обнаружили тело мужчины.
Спасатели в очередной раз призвали казахстанцев строго соблюдать правила пожарной безопасности.
Что делать при пожаре?
На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:
- закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;
- уходите от огня;
- не пользуйтесь лифтом;
- не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;
- не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.
Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112". Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2153368-v-verhney-chasti-almaty-zagorelas-suhaya-trava-na-meste-rabotayut-pozharnye/