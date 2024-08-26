В "верхней" части Алматы загорелась сухая трава: на месте работают пожарные

Прямо сейчас, днем 26 августа, в Наурызбайском районе Алматы огнеборцы тушат возгорание сухой травы. Подробности уточняются, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РК, в Наурызбайском районе Алматы произошло возгорание сухой травы.

В 13:17 в МЧС сообщили о локализации пожара (этап, когда огонь перестает распространяться дальше - прим. ред.) на площади 2000 кв. м. Пострадавших нет, информирует ведомство.

В 14:45 ведомство сообщило, что силами МЧС пожар полностью ликвидирован. Благодаря грамотным и слаженным действиям огнеборцев не допущено дальнейшее распространение огня.

Причина пожара устанавливается.

"МЧС призывает граждан отказаться сжигания сухой травы и стерни!", - обратились спасатели к казахстанцам.

Добавим, в ночь на понедельник, 26 августа, в селе Бородулиха в области Абай случился пожар в частном доме. На месте пожара огнеборцы обнаружили тело мужчины.

Спасатели в очередной раз призвали казахстанцев строго соблюдать правила пожарной безопасности.

Что делать при пожаре?

На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:

закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;

уходите от огня;

не пользуйтесь лифтом;

не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;

не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.

Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112". Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.