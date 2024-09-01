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Эзотерика

Погибли 22 человека: вертолет с пассажирами разбился на Камчатке

Опубликовано:

Обломки вертолета
Обломки. Фото с места ЧП: МЧС РФ

Вертолет МИ-8, следовавший с посадочной площадки в районе горного массива Вачкажец в поселок Николаевка на Камчатке, потерпел крушение. Сообщается о гибели пассажиров и экипажа.

Накануне связь с воздушным судном пропала. По предварительным сведениям, на борту могли находиться 19 пассажиров и три члена экипажа, пишет РИА Новости.

Министр края по ЧС Сергей Лебедев сообщил, что найдены обломки вертолета - они находятся на высоте 900 метров вблизи места, где борт последний раз выходил на связь.

Экстренные службы также сообщили о гибели тех, кто находился на борту.

"Скорее всего, из-за плохой видимости (плохие погодные условия) вертолет врезался в сопку. Предварительно, все погибли", - сообщили изданию.

По информации МЧС России, спасатели доставлены к месту крушения вертолета

На месте находятся девять спасателей поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Уже найдены 17 тел, поиски продолжаются.

Отметим, несколько недель назад в России потерпел крушение военный самолет, выполнявший плановый полет. Об этом сообщил глава Иркутской области Игорь Кобзев. По его словам, все пилоты катапультировались. Позже стало известно о гибели одного из них.

В июле в Татарстане разбился прогулочный самолет, трое погибли, один пострадал. После падения самолета произошел пожар, тела погибших сильно обгорели. Отмечалось, что пилот проводил экскурсию для семьи из трех человек.

В марте военный Ил-76 потерпел крушение при взлете в Ивановской области. На борту находились восемь членов экипажа и семь пассажиров. Причиной катастрофы стал пожар одного из двигателей при взлете самолета. Все погибли.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2155695-pogibli-22-cheloveka-vertolet-s-passazhirami-razbilsya-na-kamchatke/

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