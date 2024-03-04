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Эзотерика

Девочка лишилась части пальца на эскалаторе в одном из ТРЦ Актау

Опубликовано:

Ступени эскалатора
Эскалатор. Иллюстративное фото: pexels.com

Несчастный случай произошел в пятницу, 1 марта, в одном из торгово-развлекательных центров Актау - семилетняя девочка лишилась части пальца, передает Lada.kz.

По данным издания, сейчас ребенок получает лечение в Мангистауской областной детской многопрофильной больнице.

Инцидент также прокомментировали в пресс-службе управления здравоохранения региона.

"В Мангистаускую многопрофильную детскую больницу поступила семилетняя девочка с травмой – ребенок лишился части пальца. Врачи сделали все возможное, чтобы его сохранить.

Девочке оказали необходимую медицинскую помощь. Пациент проходит курс реабилитационного лечения, пока рано делать прогнозы", - рассказали в ведомстве.

Другие подробности произошедшего не уточняются.

Напомним, минувшей осень. похожий инцидент произошел в Караганде - здесь двухлетнему ребенку защемило руку на эскалаторе. Вызволить малыша смогли лишь спасатели. Позже стало известно, что врачам удалось спасти конечность после длительной операции.

А в апреле в Кокшетау спускавшейся на эскалаторе 67-летней женщине зажевало ногу и оторвало все пять пальцев. По данному факту возбудили уголовное дело.

Отметим, на сайте метрополитена Алматы указано, что эскалатор – техническое средство повышенной опасности. Гражданам напоминают о правилах поведения при его использовании. Так, следует:

  • стоять справа, лицом по направлению его движения, проходить с левой стороны, держась за поручень;
  • в условиях увеличенного пассажиропотока, по указанию работников метрополитена, заполнять левую и правую стороны ступеней эскалаторного полотна;
  • быть внимательным при сходе с эскалатора: готовиться к нему заранее и не задерживаться на выходе;
  • при сходе с эскалатора поднимать сумки-тележки и полы длинной одежды во избежание их попадания в движущееся полотно эскалатора;
  • малолетних детей держать на руках или за руку, и в целом не оставлять детей без присмотра.

При пользовании эскалатором запрещается:

  • наступать на ограничительную линию на ступенях эскалатора;
  • прислоняться к неподвижным частям эскалатора;
  • ставить сумки и багаж на ступени и поручень эскалатора;
  • сидеть на ступенях эскалатора.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2064227-devochka-lishilas-chasti-paltsa-na-eskalatore-v-odnom-iz-trts-aktau/

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