Молодые туристы попали в шторм в горах Алматы
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Двух молодых туристов, которые попали под шторм и не смогли спуститься, обнаружили в горах Алматы спасатели, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
В Алматы спасены два туриста, сообщает пресс-служба МЧС в Telegram-канале.
"В Малом Алматинском ущелье Заилийского Алатау группа из двух молодых людей возрастом 21-22 года поднялись в горы на пик Панорама. Но из-за того, что не посмотрели погоду заранее - остались под сильным штормом и не смогли спуститься к положенному времени.
Оперативная группа РОСО МЧС РК обнаружила потерявшихся в спасательной хижине "Панорама" и благополучно спустила с гор в город Алматы", - говорится в сообщении.
Спасенные в медицинской помощи не нуждались.
Ранее сообщалось, что ногу и руку сломал мужчина после падения в горах Алматинской области. Прибывшие на место спасатели оказали ему первую помощь и эвакуировали.
Мы также писали, что гражданин Великобритании заблудился в горах Алматинской области. Найти его помогли поисковые собаки кинологического расчета МЧС.
Также ранее были спасены 26 человек - 25 детей и один взрослый заблудились в горах Алматинской области.
В начале августа в Акмолинской области сотрудники МЧС спасли очередных туристов - несколько человек застряли на самой высокой горе курорта Бурабай.
Отметим, ранее в МЧС напомнили правила безопасности в горах:
- Изучите подробно свой маршрут.
- Избегайте селеопасные участки, особенно после обильных дождей.
- Услышав шум приближающегося селевого потока, немедленно следует подняться со дна лощины вверх по стоку, не менее чем на 50-100 м.
- При этом нужно помнить, что из ревущего потока на большие расстояния могут выбрасываться камни большого веса, угрожающие жизни.
- Всегда помните, от селевого потока можно спастись, только избежав его.
- Следите за оповещениями от единого номера 112, при угрозе селей отложите поход в горы.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2152984-molodye-turisty-popali-v-shtorm-v-gorah-almaty/