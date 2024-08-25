Молодые туристы попали в шторм в горах Алматы

Двух молодых туристов, которые попали под шторм и не смогли спуститься, обнаружили в горах Алматы спасатели, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

В Алматы спасены два туриста, сообщает пресс-служба МЧС в Telegram-канале.

"В Малом Алматинском ущелье Заилийского Алатау группа из двух молодых людей возрастом 21-22 года поднялись в горы на пик Панорама. Но из-за того, что не посмотрели погоду заранее - остались под сильным штормом и не смогли спуститься к положенному времени.

Оперативная группа РОСО МЧС РК обнаружила потерявшихся в спасательной хижине "Панорама" и благополучно спустила с гор в город Алматы", - говорится в сообщении.

Спасенные в медицинской помощи не нуждались.

Ранее сообщалось, что ногу и руку сломал мужчина после падения в горах Алматинской области. Прибывшие на место спасатели оказали ему первую помощь и эвакуировали.

Мы также писали, что гражданин Великобритании заблудился в горах Алматинской области. Найти его помогли поисковые собаки кинологического расчета МЧС.

Также ранее были спасены 26 человек - 25 детей и один взрослый заблудились в горах Алматинской области.

В начале августа в Акмолинской области сотрудники МЧС спасли очередных туристов - несколько человек застряли на самой высокой горе курорта Бурабай.

Отметим, ранее в МЧС напомнили правила безопасности в горах:

Изучите подробно свой маршрут.

Избегайте селеопасные участки, особенно после обильных дождей.

Услышав шум приближающегося селевого потока, немедленно следует подняться со дна лощины вверх по стоку, не менее чем на 50-100 м.

При этом нужно помнить, что из ревущего потока на большие расстояния могут выбрасываться камни большого веса, угрожающие жизни.

Всегда помните, от селевого потока можно спастись, только избежав его.

Следите за оповещениями от единого номера 112, при угрозе селей отложите поход в горы.