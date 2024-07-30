Сбились с пути: 25 детей заблудились в горах Алматинской области
Опубликовано:
В Алматинской области спасено 26 человек - 25 детей и один взрослый заблудились в горах, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.
Как уточнили в ведомстве, в Талгарском районе в горной местности Таусамалы спасателями проводились поиски взрослого и 25-ти детей в возрасте от 8 до 15 лет, которые сбились с пути в 300 м от оздоровительного лагеря.
Принятыми мерами, Республиканского оперативно-спасательного отряда потерявшиеся найдены и доставлены в безопасное место.
В медицинской помощи отдыхающие не нуждались.
Ранее в МЧС напомнили правила безопасности в горах:
- Изучите подробно свой маршрут.
- Избегайте селеопасные участки, особенно после обильных дождей.
- Услышав шум приближающегося селевого потока, немедленно следует подняться со дна лощины вверх по стоку, не менее чем на 50-100 м.
- При этом нужно помнить, что из ревущего потока на большие расстояния могут выбрасываться камни большого веса, угрожающие жизни.
- Всегда помните, от селевого потока можно спастись, только избежав его.
- Следите за оповещениями от единого номера 112, при угрозе селей отложите поход в горы.
"️Соблюдая эти меры, вы можете сохранить свою жизнь и жизнь своих близких!" - отметили в МЧС.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2141584-sbilis-s-puti-25-detey-zabludilis-v-gorah-almatinskoy-oblasti/