Сбились с пути: 25 детей заблудились в горах Алматинской области

В Алматинской области спасено 26 человек - 25 детей и один взрослый заблудились в горах, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.

Как уточнили в ведомстве, в Талгарском районе в горной местности Таусамалы спасателями проводились поиски взрослого и 25-ти детей в возрасте от 8 до 15 лет, которые сбились с пути в 300 м от оздоровительного лагеря.

Принятыми мерами, Республиканского оперативно-спасательного отряда потерявшиеся найдены и доставлены в безопасное место.

В медицинской помощи отдыхающие не нуждались.

Ранее в МЧС напомнили правила безопасности в горах:

Изучите подробно свой маршрут.

Избегайте селеопасные участки, особенно после обильных дождей.

Услышав шум приближающегося селевого потока, немедленно следует подняться со дна лощины вверх по стоку, не менее чем на 50-100 м.

При этом нужно помнить, что из ревущего потока на большие расстояния могут выбрасываться камни большого веса, угрожающие жизни.

Всегда помните, от селевого потока можно спастись, только избежав его.

Следите за оповещениями от единого номера 112, при угрозе селей отложите поход в горы.

"️Соблюдая эти меры, вы можете сохранить свою жизнь и жизнь своих близких!" - отметили в МЧС.