Астанчане застряли на самой высокой горе в Бурабае

В Акмолинской области сотрудники МЧС спасли очередных туристов - несколько человек застряли на самой высокой горе курорта Бурабай, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается в Telegram-канале Министерства по ЧС РК, инцидент произошел вчера, 31 июля.

По данным ведомства, трое заблудившихся людей не смогли самостоятельно спуститься с самой высокой горы курорта.

"На помощь прибыли сотрудники оперативно-спасательного отряда Акмолинской области. Спасательная операция заняла около трех часов. Туристы в медицинской помощи не нуждались", - говорится в сообщении.

В МЧС призвали отдыхающих соблюдать меры безопасности в горах. В случае возникновения чрезвычайной ситуации нужно звонить по номеру 112.

Напомним, в середине июля в Боровом также пришлось спасать гостей из столицы - отдыхающие застряли на озере из-за больших волн на катамаране и сапборде. На помощь им пришли спасатели.

Тогда же в Павлодарской области парень и девушка застряли на высокой горе, когда стемнело. Им помогли спуститься спасатели.

Отметим, ранее в МЧС напомнили правила безопасности в горах:

Изучите подробно свой маршрут.

Избегайте селеопасные участки, особенно после обильных дождей.

Услышав шум приближающегося селевого потока, немедленно следует подняться со дна лощины вверх по стоку, не менее чем на 50-100 м.

При этом нужно помнить, что из ревущего потока на большие расстояния могут выбрасываться камни большого веса, угрожающие жизни.

Всегда помните, от селевого потока можно спастись, только избежав его.

Следите за оповещениями от единого номера 112, при угрозе селей отложите поход в горы.