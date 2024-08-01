Астанчане застряли на самой высокой горе в Бурабае
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В Акмолинской области сотрудники МЧС спасли очередных туристов - несколько человек застряли на самой высокой горе курорта Бурабай, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
Как сообщается в Telegram-канале Министерства по ЧС РК, инцидент произошел вчера, 31 июля.
По данным ведомства, трое заблудившихся людей не смогли самостоятельно спуститься с самой высокой горы курорта.
"На помощь прибыли сотрудники оперативно-спасательного отряда Акмолинской области. Спасательная операция заняла около трех часов. Туристы в медицинской помощи не нуждались", - говорится в сообщении.
В МЧС призвали отдыхающих соблюдать меры безопасности в горах. В случае возникновения чрезвычайной ситуации нужно звонить по номеру 112.
Напомним, в середине июля в Боровом также пришлось спасать гостей из столицы - отдыхающие застряли на озере из-за больших волн на катамаране и сапборде. На помощь им пришли спасатели.
Тогда же в Павлодарской области парень и девушка застряли на высокой горе, когда стемнело. Им помогли спуститься спасатели.
Отметим, ранее в МЧС напомнили правила безопасности в горах:
- Изучите подробно свой маршрут.
- Избегайте селеопасные участки, особенно после обильных дождей.
- Услышав шум приближающегося селевого потока, немедленно следует подняться со дна лощины вверх по стоку, не менее чем на 50-100 м.
- При этом нужно помнить, что из ревущего потока на большие расстояния могут выбрасываться камни большого веса, угрожающие жизни.
- Всегда помните, от селевого потока можно спастись, только избежав его.
- Следите за оповещениями от единого номера 112, при угрозе селей отложите поход в горы.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2142867-astanchane-zastryali-na-samoy-vysokoe-gore-v-burabae-video/