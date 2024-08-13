Бродячие собаки загрызли стадо породистых коз в Мангистауской области

В селе Батыр, по словам владелицы стада, 40 коз растерзали бродячие собаки. За коз еще не выплачен кредит, и вся семья теперь лишилась дохода, а жители района - молочных продуктов, передает Almaty.tv.

Издание сообщает, что после инцидента сельчане обратились за помощью к местным властям. День, когда ферму постигла трагедия, вспоминают с ужасом.

Как рассказала изданию Кумар Нурпеисова, около 6 часов утра, как обычно, она собиралась покормить животных, но обнаружила жуткую картину. 40 породистых коз были растерзаны. По словам женщины, в тот день она заметила пять бездомных собак, которые убегали из хозяйства.

"Они кусали только за шею, и так каждую. Никого из 40 коз не ели. У некоторых были распороты животы. Я брала кредит по программе "Нур Капитал", чтобы заниматься животноводством. Купила 15 коз по 400 тысяч тенге. Всего отдала за них 6 миллионов. А еще нужно выплатить долг за 7 месяцев. Не знаю, что теперь делать", - со слезами рассказывает жительница села Батыр Кумар Нурпеисова.

Убитые козы ежедневно давали от 50 до 60 литров молока. Его продавали и получали стабильный доход. Но теперь семья лишилась своего заработка и еще понесла ущерб на 15 миллионов тенге. Крестьяне не знают, как теперь им выплатить остаток долга.

"10 лет мы занимаемся разведением животных. Мы продавали молочную продукцию жителям Актау и Мунайлинского района. Обеспечивали их молоком, сыром, куртом, сметаной и козьим молоком. 9 человек нашей семьи остались без единственного источника дохода. Если бы мне хоть на 50% помогли, я бы снова занялась этим привычным бизнесом", - делится Кумар Нурпеисова.

По словам сельчан, после инцидента специалисты из акимата прибыли на ферму, чтобы оценить масштаб потерь. Они провели осмотр, составили акт. Но обещанную поддержку местной администрации они так и не получили, сообщается в публикации.

"По этому делу составлен акт со стороны нашего отдела сельского хозяйства Батырского сельского округа и отдела ветеринарной станции. Также направлено письмо в соответствующие ведомства, а точнее в агроотдел с просьбой принять меры. Чтобы поддержать это предпринимательство, мы предложили поучаствовать в программе "Бір ауыл - бір өнім", где можно выиграть грант на 5 миллионов тенге", - сообщил изданию заместитель руководителя Мунайлинского районного отдела предпринимательства и сельского хозяйства Бекболат Кабатбаев.

По информации издания, пострадавшие сельчане сейчас пытаются найти выход из сложившейся ситуации. Они все еще надеются, что им выплатят компенсацию. А также решат проблему с бродячими собаками.

Напомним, в феврале этого года на стаи бездомных собак пожаловались жители Алматинской области. Сельчане рассказали, что бродячие собаки заполонили улицы поселка. Нередко своры голодных хвостатых можно встретить на территории школы. Родители учеников боятся за них.

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