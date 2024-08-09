Павлодарка заявила в полицию на мужчину с агрессивной собакой

Павлодарка пожаловалась в полицию на мужчину, который во дворе дома выгуливал собаку крупной породы без поводка и намордника. Горожанина привлекли к ответственности, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

По данным пресс-службы ведомства, полицейскими на регулярной основе проводятся подворные обходы, во время которых они разъясняют правила содержания питомцев, но не все их соблюдают.

"К примеру, в полицию Павлодара позвонила горожанка. Она рассказала, что во дворе ее дома по улице Бухар жырау мужчина выгуливает собаку крупной породы без поводка и намордника. Пес агрессивный.

Сотрудники полиции, приехавшие на данный вызов, установили владельца и составили административный протокол. Теперь за нарушение правил содержания и выгула домашних животных владельцу собаки предстоит заплатить штраф", - сообщили в ДП Павлодарской области.

В ведомстве добавили, что в текущем году в регионе за аналогичные нарушения к ответственности привлечены 1260 владельцев животных.

Стражи порядка предупредили, что выгул собак на детских площадках, дошкольных и школьных территориях, в скверах, на стадионах и в других общественных местах запрещен. При этом собака на выгуле должна находиться на поводке, носить намордник, а в местах скопления людей и вовсе следует держать ее на коротком поводке.

Добавим, что согласно ст.407-2 КоАП РК нарушение правил по содержанию и выгулу домашних животных влечет штраф на физических лиц в размере десяти (36 920 тенге), на должностных лиц – в размере двадцати (73 840 тенге), на юридических лиц – в размере тридцати месячных расчетных показателей (110 760 тенге).

А деяние, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, влечет штраф на физических лиц в размере двадцати (73 840 тенге), на должностных лиц – в размере тридцати (110 760 тенге), на юридических лиц – в размере сорока месячных расчетных показателей (147 680 тенге).