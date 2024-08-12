Пожар произошел в Актюбинской области

В Актюбинской области разгорелся пожар: горела хозяйственная постройка и 80 рулонов складированного сена, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РК, площадь возгорания составила 39 кв. м. Инцидент произошел на территории одного из частных жилых домов села Алия Кобдинского района.

Благодаря оперативным и слаженным действиям огнеборцев пожар полностью ликвидирован. Пострадавших нет, причина возгорания устанавливается.

Напомним, в конце июля хозпостройка, где складировали сено, загорелась в частном секторе в Туркестанской области. Пожарные тушили 10 тонн сена, возгорание было ликвидировано на площади 100 кв. м.

Ранее в апреле на окраине села Каракул в Атырауской области на открытой территории произошло загорание складированного сена. Огонь охватил примерно 250 тонн сена. Пострадавших нет.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.