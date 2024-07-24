Десять тонн сена тушили в Туркестанской области

Хозпостройка, где складировали сено, загорелась в частном секторе в Туркестанской области - в МЧС рассказали подробности, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как уточнили в министерстве, пожар произошел на территории одного из частных жилых домов Келесского района Туркестанской области.

Пожарные тушили 10 тонн сена.

Благодаря оперативным и слаженным действиям огнеборцев пожар площадью 100 квадратных метров ликвидирован полностью. Пострадавших нет, причина устанавливается.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.