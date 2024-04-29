Больше 200 тонн сена сгорело в Атырауской области (видео)
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Крупный пожар случился вчера, 28 апреля, в Курмангазинском районе Атырауской области - загорелось складированное сено, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
О пожаре стало известно примерно в 9 часов вечером.
Как сообщается в Telegram-канале Министерства по ЧС РК, на окраине села Каракул на открытой территории произошло загорание складированного сена. Пострадавших нет. Скот отогнан в безопасное место.
Отмечается, что огонь охватил примерно 250 тонн сена.
Причина пожара сейчас устанавливается.
Ликвидировать возгорание удалось лишь к 04:32.
Правила поведения при пожаре
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.
Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2092589-bolshe-200-tonn-sena-sgorelo-v-atyrauskoy-oblasti-video/