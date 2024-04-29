Больше 200 тонн сена сгорело в Атырауской области (видео)

Крупный пожар случился вчера, 28 апреля, в Курмангазинском районе Атырауской области - загорелось складированное сено, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

О пожаре стало известно примерно в 9 часов вечером.

Как сообщается в Telegram-канале Министерства по ЧС РК, на окраине села Каракул на открытой территории произошло загорание складированного сена. Пострадавших нет. Скот отогнан в безопасное место.

Отмечается, что огонь охватил примерно 250 тонн сена.

Причина пожара сейчас устанавливается.

Ликвидировать возгорание удалось лишь к 04:32.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.