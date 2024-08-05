Самый активный вулкан Европы проснулся в Италии

На итальянском острове Сицилия в очередной раз проснулся вулкан Этна. На этот раз активность вулкана сказалась на работе аэропортов и привела к задержке рейсов.

По данным Euronews.com, самый активный вулкан Европы Этна снова проснулся. Жители делятся в Сети кадрами, как огромный столб дыма поднимается на несколько километров, а потоки лавы текут из кратера.

В воскресенье утром Национальный институт геофизики и вулканологии Италии сообщил о "фонтане лавы", бьющем из кратера Ворагин, и "вулканическом облаке", идущем на восток и юго-восток.

Из-за начавшегося извержения международный аэропорт Катании, находящейся у подножия вулкана, ограничил количество рейсов до 6 в час, задержав, отменив или перенаправив некоторые из них в другие сицилийские аэропорты.

Находящиеся на пути облака дороги и населенные пункты были покрыты толстым серым ковром пепла. Мэр города Джарре, одного из муниципалитетов, наиболее пострадавших от этих вулканических осадков, даже издал приказ о снижении скорости автомобилей, движущихся по дорогам, во избежание несчастных случаев.

По информации Dw.com, позже ограничения в аэропортах были сняты, но в аэропортах предупредили о продолжающихся "возможных задержках и отменах рейсов".

Как сообщается на портале, в последние недели на Этне наблюдалась интенсивная активность: с начала июля она несколько раз извергала горячий пепел и лаву. Дважды в прошлом месяце аэропорт приостанавливал все полеты после того, как вулканический пепел попадал на взлетно-посадочные полосы.

В январе 2024 года мощное извержение вулкана началось на юго-западе Исландии близ города Гриндавик. При этом в ноябре 2023 года власти Исландии объявили чрезвычайное положение из-за риска извержения вулкана Фаградальсфьядль.

В июне 2023 года также произошло извержение самого высокого вулкана в Евразии, который расположен на Камчатке.

По данным Британской энциклопедии, вулкан Этна - это действующий вулкан на восточном побережье Сицилии, а также самый высокий действующий вулкан в Европе.

Его максимальная высота составляет около 3320 метров. Его высота варьируется, увеличиваясь в результате отложений во время извержений и уменьшаясь в результате периодического обрушения края кратера.

В 1865 году вершина вулкана была примерно на 52 метра выше, чем в начале 21 века.

Этна занимает площадь около 1600 квадратных километров, а окружность основания составляет около 150 километров.