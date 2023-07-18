Рассылку о массовом нашествии каракуртов в Алматы прокомментировали в УОЗ

Паук. Иллюстративное фото: pexels.com

В мессенджерах распространяется сообщение о массовом нашествии каракуртов в Алматы. В пресс-службе УОЗ города сообщили, что были зарегистрированы только два случая с укусами этих пауков, передает NUR.KZ.

Сообщение о нашествии каракуртов в Алматы распространяют казахстанцы в мессенджерах. Согласно рассылке, вспышка якобы идет по всей республике.

"Будьте внимательны, в центре города находят каракуртов! Будьте аккуратны при встрече с этими пауками, в этом году вспышка по всему Казахстану", – говорится в тексте сообщении.

Также алматинцы рассылают адрес больницы, куда необходимо обращаться в случае укуса каракурта.

Рассылка. Скриншот: NUR.KZ

Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе Управления общественного здравоохранения Алматы, в городе были зарегистрированы только два случая с укусами каракурта.

"В приемное отделение Городской больницы скорой неотложной помощи Алматы самостоятельно обратилась семейная пара, жители села Шелек, с жалобами на чувство онемения в нижних конечностях, потливость и общую слабость. Со слов супругов, ночью их укусил каракурт. К тому же, сопутствующими диагнозами у мужа был сахарный диабет 2-го типа, а у жены – анемия.

После того, как пациенты были осмотрены и обследованы, по состоянию тяжести они были госпитализированы в отделение анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии, на следующей день переведены в отделение терапии.

Получив всю дезинтоксикационную и симптомическую терапию, в связи с улучшением состояния, на 5-й день выписались под расписку", – рассказали в управлении.

Кроме того, алматинские врачи дали рекомендации на случай, если каракурт все же ужалит человека.

По словам врача-терапевта ГБСНП Габита Куанышбая, если каракурт ужалил в руку или ногу, то конечность следует максимально обездвижить. До приезда в больницу укушенному следует давать обильное питье, теплую воду или горячий чай. При укусе возникает сильная боль, ее можно притупить любым болеутоляющим препаратом. А вот чего точно не стоит делать, так это надрезать и прижигать место укуса или накладывать жгут на конечность.

"Если после укуса боль не сильная пациента, то после оказания медицинской помощи, пациента могут отправить домой. Но чаще всего таких пациентов госпитализируют.

Особо опасны укусы пауков для больных с хроническими заболеваниями. Таким людям нужно немедленно обратиться в больницу, потому что могут быть тяжелые последствия. Боль бывает до такой степени сильная, что развивается парез кишечника. При тяжелой форме больных госпитализируем в реанимационное отделение", – рассказал врач.

Доктор также назвал основные симптомы после укуса:

судороги в конечностях;

лихорадка;

потливость;

головная боль;

острые боли в брюшной полости, напоминающие обострение панкреатита и язвенной болезни;

сбой дыхания;

аритмия, приводящая к сердечной недостаточности.

"В ГБСНП с начала месяца с укусами каракурта обратились двое и один человек с укусом змеи.

При таких укусах нужно обращаться в отделение токсикологии, где проводят дезинтокискационую и симптоматическую терапию.

В Алматы за помощью вы можете обратиться в четыре взрослых и один детский травмпункты в ГКБ №4, ГКБ №7, ЦГКБ, ГБСНП И ЦДНМП", – добавили в пресс-службе УОЗ.

Напомним, ранее нашествие пауков-каракуртов было зарегистрировано в Атырауской области – от их укусов уже пострадали люди, также зафиксированы случаи гибели скота.

Согласно справочнику MSD, укусы паука-вдовы (каракурт входит в род черных вдов) обычно вызывают немедленное резкое жжение. Боль может быть тупой, ноющей и непропорциональной тяжести клинических признаков. Иногда развиваются косвенные и/или системные симптомы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2029087-rassylku-o-massovom-nashestvii-karakurtov-v-almaty-prokommentirovali-v-uoz/