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Крыша многоэтажки загорелась в микрорайоне Самал в Алматы (видео)

Опубликовано:

Тушение пожара
Пожар в Алматы. Фото: ДЧС Алматы

В Алматы на крыше 17-этажного дома произошло возгорание. Огнеборцам удалось быстро потушить начинающийся пожар, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС города.

Пожарные не дали распространиться огню по всей крыше 17-этажного дома, сообщает пресс-служба ДЧС Алматы. Возгорание произошло сегодня в 09:24 по адресу: Медеуский район, мкр. Самал-2, д. 58.

"Очевидцы сообщили на пульт ДЧС Алматы, что горит крыша 17-этажного дома. Незамедлительно на место происшествия были направлены пожарные расчеты по повышенному рангу. Установлено горение обшивки вентиляционной системы и деревянного покрытия кровли на крыше 17-этажного жилого дома на площади 8 квадратных метров.

Оперативно обеспечена бесперебойная подача воды от внутреннего пожарного крана. Не допущено распространение огня по деревянному настилу кровли, а также по вентиляционным каналам на нижние этажи", - говорится в сообщении.

Пожар ликвидировали в 09:54.

Напомним, минувшей ночью в квартире на 16-м этаже в одном из жилых домов в Алматы произошел пожар - возгорание домашних вещей и мебели на общей площади 4 квадратных метра. Силами МЧС пожар был ликвидирован полностью. Пострадавших нет, причина произошедшего устанавливается.

Также пожар произошел в центре Алматы минувшей ночью - загорелся мопед.

Что делать при пожаре?

На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:

  • закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;
  • уходите от огня;
  • не пользуйтесь лифтом;
  • не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;
  • не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.

Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112". Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:

  • адрес пожара или возгорания;
  • объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
  • предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
  • при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
  • свою фамилию и телефон.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2141820-kryzha-mnogoetazhki-zagorelas-v-mikrorayone-samal-v-almaty/

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