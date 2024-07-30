Крыша многоэтажки загорелась в микрорайоне Самал в Алматы (видео)

В Алматы на крыше 17-этажного дома произошло возгорание. Огнеборцам удалось быстро потушить начинающийся пожар, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС города.

Пожарные не дали распространиться огню по всей крыше 17-этажного дома, сообщает пресс-служба ДЧС Алматы. Возгорание произошло сегодня в 09:24 по адресу: Медеуский район, мкр. Самал-2, д. 58.

"Очевидцы сообщили на пульт ДЧС Алматы, что горит крыша 17-этажного дома. Незамедлительно на место происшествия были направлены пожарные расчеты по повышенному рангу. Установлено горение обшивки вентиляционной системы и деревянного покрытия кровли на крыше 17-этажного жилого дома на площади 8 квадратных метров.

Оперативно обеспечена бесперебойная подача воды от внутреннего пожарного крана. Не допущено распространение огня по деревянному настилу кровли, а также по вентиляционным каналам на нижние этажи", - говорится в сообщении.

Пожар ликвидировали в 09:54.

Напомним, минувшей ночью в квартире на 16-м этаже в одном из жилых домов в Алматы произошел пожар - возгорание домашних вещей и мебели на общей площади 4 квадратных метра. Силами МЧС пожар был ликвидирован полностью. Пострадавших нет, причина произошедшего устанавливается.

Также пожар произошел в центре Алматы минувшей ночью - загорелся мопед.

Что делать при пожаре?

На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:

закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;

уходите от огня;

не пользуйтесь лифтом;

не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;

не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.

Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112". Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.