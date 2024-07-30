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Пожар произошел на 16-м этаже жилого дома в Алматы (видео)

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Пожарные на месте возгорания
Машина пожарных. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Возгорание произошло минувшей ночью в квартире на 16-м этаже в одном из жилых домов в Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Отмечается, что на пульт "112" поступило сообщение о пожаре на верхних этажах одного из многоквартирных жилых домов в южной столице.

Прибывшие на место событий сотрудники МЧС установили, что в многоэтажном жилом доме на шестнадцатом этаже в квартире произошло возгорание домашних вещей и мебели на общей площади 4 квадратных метра.

Силами МЧС пожар был ликвидирован полностью. Пострадавших нет, причина произошедшего устанавливается.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2141590-pozhar-proizoshel-na-16-m-etazhe-zhilogo-doma-v-almaty-video/

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