Мопед загорелся на стоянке самокатов ночью в Алматы (видео)

Пожар произошел в центре Алматы минувшей ночью - загорелся мопед. Подробности произошедшего рассказали в пресс-службе ДЧС южной столицы, передает NUR.KZ.

Кадры с места пожара опубликовали в Telegram-канале Kris_p_almaty. На кадрах видно пожар на парковке для электросамокатов.

По словам парней, которые сняли видео, горит мопед. Инцидент произошел минувшей ночью

В пресс-службе ДЧС Алматы корреспонденту NUR.KZ сообщили, что сегодня, 30 июля в 2:24 пожарные расчеты выезжали на ликвидацию вспыхнувшего мопеда по адресу: Бостандыкский район, проспект Абая, угол улицы Тлендиева.

Пожар произошел на площади 0,5 кв.м. Он был ликвидирован в 2:35. Причина пожара устанавливается.

Отметим, недавно в МЧС также рассказали, что делать, если автомобиль загорелся во время движения.

Не паникуйте;

Остановитесь и заглушите двигатель автомобиля;

Нужно выйти из машины и высадить пассажиров, удостоверившись, что они отошли на безопасное расстояние (не менее 10 метров);

Позвоните по номеру “112”;

Если возгорание небольшое и пока происходит в стадии тления - попытайтесь потушить огонь самостоятельно, используя огнетушитель;

При попытке потушить огонь НЕЛЬЗЯ поднимать крышку капота, открывая доступ свежему воздуху;

Если пожар начался в салоне, не открывайте окна и двери без необходимости. От недостатка кислорода пламя может затухнуть и перейти в стадию тления.