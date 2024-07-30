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Мопед загорелся на стоянке самокатов ночью в Алматы (видео)

Опубликовано:

Мопед горит
Пожар. Кадр из видео: t.me/kris_p_almaty_official

Пожар произошел в центре Алматы минувшей ночью - загорелся мопед. Подробности произошедшего рассказали в пресс-службе ДЧС южной столицы, передает NUR.KZ.

Кадры с места пожара опубликовали в Telegram-канале Kris_p_almaty. На кадрах видно пожар на парковке для электросамокатов.

По словам парней, которые сняли видео, горит мопед. Инцидент произошел минувшей ночью

В пресс-службе ДЧС Алматы корреспонденту NUR.KZ сообщили, что сегодня, 30 июля в 2:24 пожарные расчеты выезжали на ликвидацию вспыхнувшего мопеда по адресу: Бостандыкский район, проспект Абая, угол улицы Тлендиева.

Пожар произошел на площади 0,5 кв.м. Он был ликвидирован в 2:35. Причина пожара устанавливается.

Отметим, недавно в МЧС также рассказали, что делать, если автомобиль загорелся во время движения.

  • Не паникуйте;
  • Остановитесь и заглушите двигатель автомобиля;
  • Нужно выйти из машины и высадить пассажиров, удостоверившись, что они отошли на безопасное расстояние (не менее 10 метров);
  • Позвоните по номеру “112”;
  • Если возгорание небольшое и пока происходит в стадии тления - попытайтесь потушить огонь самостоятельно, используя огнетушитель;
  • При попытке потушить огонь НЕЛЬЗЯ поднимать крышку капота, открывая доступ свежему воздуху;
  • Если пожар начался в салоне, не открывайте окна и двери без необходимости. От недостатка кислорода пламя может затухнуть и перейти в стадию тления.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2141620-moped-zagorelsya-na-stoyanke-samokatov-nochyu-v-almaty-video/

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