Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Грузовик загорелся в Атырау (фото)

Опубликовано:

Тушение грузовика
Огнеборцы у горящего грузовика. Фото: t.me/МЧС РК

В микрорайоне Кара депо города Атырау загорелся грузовой автомобиль, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал МЧС страны. Причина пожара устанавливается.

В МЧС Казахстана сообщили, что огнеборцы потушили горящий грузовой автомобиль в Атырау.

"Сегодня в микрорайоне Кара депо в Атырау произошло загорание грузового автомобиля. Силами МЧС горение ликвидировано за 20 минут с момента поступления вызова. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", – рассказали в пресс-службе МЧС.

Несколько недель назад в Павлодаре пожарные тушили грузовой автомобиль, загоревшийся на пересечении улиц Каирбаева и Машхура Жусупа.

Также в июле спасателям Мангистауской области пришлось тушить грузовую машину, которая перевозила нефть.

Что делать, если загорелся автомобиль

По данным с официального сайта ДЧС Астаны, чаще всего причинами пожара являются неисправность электропроводки и неправильная установка газобаллонного оборудования, а также неправильное проведение технического осмотра. В связи с этим спасатели напомнили о важности соблюдения правил пожарной безопасности на автотранспорте. Если автомобиль загорелся во время движения, нужно:

  • незамедлительно остановиться и эвакуировать пассажиров из салона;
  • позвонить по номерам дежурных служб "101" или "112", а также попросить помощи у людей, находящихся рядом;
  • заглушив двигатель, освободить капот от защелок, отсоединить аккумулятор и применить огнетушитель.

Рекомендуется возить с собой огнетушитель объемом не менее одного литра, предназначенный для тушения быстро загорающихся жидкостей и электрооборудования. Чем больше объем огнетушителя, тем больше возможность предотвращения возгорания.

Не применяйте воду для тушения пожара в области двигателя, она может образовать короткое замыкание и увеличить площадь горения жидкого топлива.

Если огонь распространился в заднюю часть автомобиля, где находится жидкое топливо, незамедлительно отойдите от автомобиля.

Если автомобиль загорелся в гараже, то лучше тушить его, вытолкав на улицу.

"Если вы в этот момент работали с маслом или бензином, не старайтесь тушить пожар. Вы сами можете пострадать", - предупредили представители ДЧС.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2140476-gruzovik-zagorelsya-v-atyrau-foto/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie