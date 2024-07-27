Грузовик загорелся в Атырау (фото)

В микрорайоне Кара депо города Атырау загорелся грузовой автомобиль, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал МЧС страны. Причина пожара устанавливается.

В МЧС Казахстана сообщили, что огнеборцы потушили горящий грузовой автомобиль в Атырау.

"Сегодня в микрорайоне Кара депо в Атырау произошло загорание грузового автомобиля. Силами МЧС горение ликвидировано за 20 минут с момента поступления вызова. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", – рассказали в пресс-службе МЧС.

Несколько недель назад в Павлодаре пожарные тушили грузовой автомобиль, загоревшийся на пересечении улиц Каирбаева и Машхура Жусупа.

Также в июле спасателям Мангистауской области пришлось тушить грузовую машину, которая перевозила нефть.

Что делать, если загорелся автомобиль

По данным с официального сайта ДЧС Астаны, чаще всего причинами пожара являются неисправность электропроводки и неправильная установка газобаллонного оборудования, а также неправильное проведение технического осмотра. В связи с этим спасатели напомнили о важности соблюдения правил пожарной безопасности на автотранспорте. Если автомобиль загорелся во время движения, нужно:

незамедлительно остановиться и эвакуировать пассажиров из салона;

позвонить по номерам дежурных служб "101" или "112", а также попросить помощи у людей, находящихся рядом;

заглушив двигатель, освободить капот от защелок, отсоединить аккумулятор и применить огнетушитель.

Рекомендуется возить с собой огнетушитель объемом не менее одного литра, предназначенный для тушения быстро загорающихся жидкостей и электрооборудования. Чем больше объем огнетушителя, тем больше возможность предотвращения возгорания.

Не применяйте воду для тушения пожара в области двигателя, она может образовать короткое замыкание и увеличить площадь горения жидкого топлива.

Если огонь распространился в заднюю часть автомобиля, где находится жидкое топливо, незамедлительно отойдите от автомобиля.

Если автомобиль загорелся в гараже, то лучше тушить его, вытолкав на улицу.

"Если вы в этот момент работали с маслом или бензином, не старайтесь тушить пожар. Вы сами можете пострадать", - предупредили представители ДЧС.